“استعلــم الآن“ نتيجة قرعة الحج 2025 بالمغرب وشروط التسجيل habous.gov.ma

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل المغرب وذلك منذ أن أعلنت الجهات المسؤولة عن فتح باب التسجيل على الحج للعام الجديد حيث أن الحج من أركان الإسلام التي يرغب الجميع تأديتها ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المعنية.

نتيجة قرعة الحج 2025

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بتوفيرها وزارة الأوقاف المغربية وهذا من خلال إجراء مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الخطوة الأولى يتطلب من المواطن زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف وهذا من خلال الرابط الآتي. سوف يظهر لك قائمة تضم مجموعة من الخيارات يرجى النقر على نتيجة قرعة الحج. في هذه الخطوة سوف يفتح لك استمارة بيانات يجب على المواطن إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخر شيء قم بالنقر على استعلام وسوف يحصل المواطن على رقم الإيداع الخاص به.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 المغرب

يجب العلم أن التسجيل في قرعة الحج 2025 سوف يكون متاح بداية من يوم 8 يوليو وسوف يستمر حتى يوم 18 من يوليو، عند التسجيل يجب على المواطن التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديه وهي: