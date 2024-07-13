“استعلــم الآن“ نتيجة قرعة الحج 2025 بالمغرب وشروط التسجيل habous.gov.ma

ندى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“استعلــم الآن“ نتيجة قرعة الحج 2025 بالمغرب وشروط التسجيل habous.gov.ma
نتيجة قرعة الحج 2025

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل المغرب وذلك منذ أن أعلنت الجهات المسؤولة عن فتح باب التسجيل على الحج للعام الجديد حيث أن الحج من أركان الإسلام التي يرغب الجميع تأديتها ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المعنية.

نتيجة قرعة الحج 2025

أصبح الآن من السهل على جميع المواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بتوفيرها وزارة الأوقاف المغربية وهذا من خلال إجراء مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

نتيجة قرعة الحج 2025
نتيجة قرعة الحج 2025
  1. الخطوة الأولى يتطلب من المواطن زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف وهذا من خلال الرابط الآتي.
  2. سوف يظهر لك قائمة تضم مجموعة من الخيارات يرجى النقر على نتيجة قرعة الحج.
  3. في هذه الخطوة سوف يفتح لك استمارة بيانات يجب على المواطن إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
  4. أخر شيء قم بالنقر على استعلام وسوف يحصل المواطن على رقم الإيداع الخاص به.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 المغرب

يجب العلم أن التسجيل في قرعة الحج 2025 سوف يكون متاح بداية من يوم 8 يوليو وسوف يستمر حتى يوم 18 من يوليو، عند التسجيل يجب على المواطن التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديه وهي:

  • يشترط أن تكون تلك المرة هي الأولى للتقديم في قرعة الحج.
  • يجب أن يكون صاحب صحة جيدة وذلك حتى يكون قادر على تأدية مناسك الحج.
  • من أبرز الشروط التي يجب توفرها أن يكون مغربي الجنسية.
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معلومات الكاتب
ندى

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