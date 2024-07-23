استعلم الآن.. كشوفات أسماء نقل النفوس 2024 بالعراق لجميع المحافظات PDF بأهم الشروط

تعد هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية، حيث أنها تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، ومن أجل الحصول على هذه المساعدة يجب على المواطنين الراغبين بالتسجيل الإلتزام بعدد من الشروط التي تفرضها الجنسية العراقية، وقد قررت الجهات المختصة تعليق خدمات نقل النفوس مؤقتا في جميع محافظات البلاد حتى يتم الإنتهاء من التعداد السكاني والتي سوف يبدأ في أكتوبر القادم، خلال هذا المقال سنتعرف معكم على الموضوع بشئ من التفصيل.

ما هي أسماء نقل النفوس 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن رابط الإستعلام عن أسماء الدفعة الجديدة من المنقولين لعام 2024، ويمكنكم استخدام الإجراء التالي للدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة للتحقق من أسماء الدفعة الجديدة من المنقولين في العراق:

يقوم المواطنون أولًا بز يارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية. بعد ذلك، أدخل اسمك وكلمة المرور لتسجيل الدخول. انقر فوق مربع “نقل النفوس”. بعد ذلك قم باختيار الدفعة التي تود الإستعلام عنها. بعدها قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. الضغط على أيقونة البحث. يظهر أمامك على الشاشة بيان، يمكنك تنزيله واستخراج الأسماء منه.



ما هي شروط التقديم في نقل النفوس 2024

هناك مجموعة من الشروط التي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة، والتي ينبغي أن تتوافر في الشخص المتقدم، وتتمثل تلك الشروط في التالي: