رقم التواصل وكالة عدل.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رقم التواصل وكالة عدل.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

أطلقت وكالة عدل الوطنية، خدمة التسجيل في سكنات عدل أمما جميع المواطنين في مختلف ولايات الجزائر، حتى أن هذا البرنامج يوفر وحدات سكنية ملائمة بأسعار  مخفضة تتناسب مع المواطنين، ليكون من أبرز المشروعات السكنية التي تحت إشراف وزارة السكن والعمران، كما يمكنك التواصل مع الوكالة هاتفيًا عبر وسائل الاتصال المخصصة لذلك، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 جزائر

أصبح من السهل إمكانية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 عبر الوكالة الوطنية الإلكترونية، أمام جميع الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف ولايات الجزائر، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

  • أن يتم الانتقال إلى موقع وكالة عدل الوطنية بالجزائر.
  • ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.
  • بعدها يتم “اختيار برنامج سكنات عدل”.
  • ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.
  • ثم يتم إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3.
  • مراجعة المعلومات والوثائق.
  • النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.
رقم التواصل وكالة عدل.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر
رقم التواصل وكالة عدل.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

وسائل التواصل مع وكالة عدل الوطنية

تتمثل أبرز وسائل التواصل مع الوكالة الوطنية أمام جميع المواطنين والأشخاص الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية الملائمة أمام كافة المتقدمين، ومن بينها التالي:-

  • التواصل عبر البريد الإلكتروني على ” [email protected]“.
  • كما يمكنك التواصل هاتفيًا عبر رقم “021-23-45-67”.
  • وهناك طريقة عبر الموقع الإلكتروني لإمكانية التواصل على ” aadl.d“.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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