طريقة عمل رول التمر بالمكسرات طعمه لذيذ لا يقاوم

يعتبر رول التمر بالمكسرات من الأطعمة المغذية المفيدة لصحة الجسم، ويعشقها الكثير من الناس، ويتميز الرول بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي نجدها متوفرة في البيت، بالإضافة إلى ذلك فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها خلال النهار، ويتميز بشكله الجميل وقوامه المتماسك الذي يجذب الناس لتناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل رول التمر بالمكسرات بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل رول التمر بالمكسرات

يتكون الرول من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

2 كوب من التمر منزوع النواة.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من السمسم المحمص.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

كوب من المكسرات المشكلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل رول التمر بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر الكبة ونضع بها التمر، ثم نفرمه جيدًا حتى يصبح مثل العجينة. نحضر مقلاة ونضعها على النار، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تذوب تمامًا. بعد ذلك نضيف المكسرات المشكلة مع التقليب المستمر حتى تتحمص. نضيف التمر، والهيل، ثم نقلب بواسطة ملعقة خشب، ثم نضيف الطحينة، والسمسم للخليط ونقلبهم مع بعض. نستمر في التقليب لمدة خمس دقائق حتى تتكون لدينا عجينة تمر ناعمة سهلة التشكيل. نقوم برفع المقلاة من على النار ونتركها جانبًا حتى تبرد عجينة التمر تمامًا.

طريقة تجهيز رول التمر بالمكسرات

نحضر معجون التمر ونضعه على ورق التغليف الشفاف، ثم نقوم برش السمسم، ونلفه على شكل رول ونغلقه من الأطراف جيدًا، ثم نضع الرول داخل الفريزر حتى يتماسك لمدة ساعة، ثم نقوم بإخراجه من الفريزر ونقطعه إلى شرائح متساوية ونرصه في أطباق التقديم وبألف صحة وهنا.