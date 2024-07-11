لينك نتائج التاسع سوريا 2024 دورة أولى في سوريا وجميع المحافظات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
لينك نتائج التاسع سوريا 2024 دورة أولى في سوريا وجميع المحافظات

تعتبر نتائج الصف التاسع في سوريا من أكثر النتائج التي تُشغل العديد من الطلاب في محافظات سوريا، حتى أن هذه النتائج تضمن حصول الطلاب على الدرجات التي تؤهلهم للدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، بالإضافة إلى أن وزارة التربية السورية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث يطلع علليها الجميع، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان نتائج التاسع في سوريا 2024 دورة أولى

وأوضحت وزارة التربية السورية، أن أعمال التصحيح ما زالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي تكون بكل دقة وحذر، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه من الدرجات في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى رصد الدرجات بكل شفافية، بحيث لا يكون هناك أي مشكلات تذكر أمام الطالب أو الطالبة عند البحث عن النتائج في تلك المرحلة.

كيفية الإستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2024

أصبح من السهل إمكانية الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في مختلف محافظات سوريا، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية عبر الإنترنت.
  • مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من صفحة النتائج.
  • اختيار مرحلة الصف التاسع والمحافظة المقيم بها الطالب.
  • ليتم اختيار مرحلة الصف التاسع دورة أولى.
  • وعند ذلك يتم إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب.
  • النقر مباشرة على زر “بحث”.
  • ليتم في النهاية التعرف على التفاصيل الخاصة بالنتائج.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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