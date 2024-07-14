“حملها pdf دلوقتي” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر مظلتي

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين تم قبولهم والتي تعتبر واحدة من أهم برامج الدعم التي توفرها الحكومة العراقية لجميع الأسر المحتاجة داخل البلاد من محدودي الدخل الغير قادرين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وعليه فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن الأسماء المقبولة وذلك تيسيرًا على جميع المواطنين من كبار السن وأيضًا للسيدات أو ممن يعانون من الإعاقات حتى يتمكنوا من الاستعلام بسهولة دون التعرض إلى الازدحامات الشديدة التي تحدث في المكاتب التابعة للوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

كشفت وزارة العمل في العراق عن إمكانية تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بصيغة pdf وذلك للمتقدمين الذين تمكنوا من استيفاء جميع الشروط التي حددتها الحكومة، حيث يمكنهم الاستعلام عن أسمائهم من خلال بضعة خطوات يسيرة بعد التوجه إلى موقع وزارة العمل على الإنترنت أو عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

حددت الحكومة العراقية مجموعة من المعايير التي عندما تنطبق على المتقدم يتم الموافقة عليه بسهولة، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتخطى 60 عام بالنسبة للرجال، بينما النساء يجب أن تتراوح أعمارهم بين 15 حتى 55 عام.

ينبغي ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

أيضًا أكدت الوزارة على عدم وجود أي أصول أو عقارات بمبالغ مرتفعة.

ألا يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في دور الرعاية أو في أحد مراكز الإيواء التابعة للدولة.

أخيرًا ينبغي ألا يكون المتقدم مسجون.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل عن إمكانية التقديم في وجبات الرعاية الاجتماعية بعد استيفاء مجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها، وبناءً على ذلك يتم قبول المتقدم كما يمكنه الاستعلام بسهولة من خلال بضعة خطوات تتمثل في الآتي: