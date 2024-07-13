طريقة تحديث واتساب الذهبي 2024 “اخر إصدار” وأهم مميزاته ومخاطر استخدامه WhatsApp Gold

الواتساب الذهبي هو نسخة معدلة من تطبيق الواتساب الرسمي تتميز بمزايا إضافية مثل إمكانية تخصيص واجهة المستخدم وإرسال رسائل طويلة دون قيود وتعزيز الخصوصية بميزات متقدمة، ويقدم مجموعة من الخيارات الإضافية لتخصيص تجربة المستخدم مثل تغيير ألوان وخطوط الواجهة وتحميل ثيمات خاصة وتنزيل إضافات لتعزيز الوظائف، كما يتيح إمكانية إخفاء الحالة عند الاتصال بالإنترنت وتعديل حجم الفيديوهات المرسلة بجودة عالية، وحتى تنزيل الحالة من حسابات الأشخاص بدون علمهم.

طريقة تحديث واتساب الذهبي 2024 اخر اصدار

يمكن تحديث واتساب الذهبي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح الواتساب الذهبي.

اضغط على الإعدادات بالواتساب.

اختار التحديثات.

اضغط على تحديث للواتساب الذهبي.

مميزات استخدام الواتساب الذهبي 2024

توفرت بعض الميزات في تطبيق الواتساب الذهبي وهي على النحو التالي:

يقدم الخدمة إمكانية إرسال رسائل جماعية إلى عدد كبير من جهات الاتصال في لحظة واحدة.

تحميل صور الحالات الخاصة بجهات الاتصال.

تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بحالات جهات الاتصال.

يمكن إخفاء العلامة الثانية في تطبيق الواتساب خلال الدردشة.

اخفاء العلامة الزرقاء عند قراءة الرسالة.

إخفاء الحالة عند استعراض جهات الاتصال.

تحديد جدول زمني لإرسال رسائل جماعية لاحقا.

إخفاء الوضع عند الكتابة أو الاتصال في تطبيق واتساب.

إرسال ملفات صوتية كبيرة بحجم يصل إلى 100 ميغابايت.

إرسال ملفات فيديو بحجم كبير يصل إلى 50 ميغابايت.

يمكن تصفية الرسائل الصادرة والواردة.

يمكنك تعديل الخطوط في واجهة تطبيق واتساب.

يمكن إرسال اكثر من 90 ملف في نفس الوقت.

مخاطر استخدام واتساب الذهبي