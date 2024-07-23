عنوان فرحة الأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد 2024.. الأطفال هيحبوها

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات التلفزيونية التي تبث محتوى للأطفال بجودة صوت وصورة عالية الجودة، كما تبث العديد من البرامج الكرتونية بالإضافة إلى البرامج الإجتماعية والثقافية والتعليمية التي من خلالها يمكن للأطفال التعرف على العديد من التقاليد والقيم، كما تعتبر مصدر ترفيهي رئيسي للكثير من الأطفال حيث تبث برامج تلفزيونية متنوعة وأشهرها بشرى عوض ورأفت وسيم عوض وإسماعيل القاضي منذ إطلاق هذه القناة في عام 2009م حققت نجاحًا كبيرًا حيث أنها تعرض محتواها على مدار 24 ساعة يوميًا دون أي انقطاع أو إزعاج، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد هذه القناة أيضًا

ما هو تردد قناة كراميش الجديدة2024

إذا كنت ترغب في معرفة تردد قناة كراميش الجديدة، خلال الفقرات التالية سنعرض لكم تردد القناة التي يتمثل في الآتي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11430 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD تردد القناه 11390

أبرز أغاني كراميش

يهتم العديد من الأطفال وكذلك أولياء الأمور بمعرفة الاغاني والبرامج التي تبث على قناة كراميش، والتي تتمثل في الآتي: