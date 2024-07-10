شروط الحصول على منفعة عمان.. وماهي الأوراق و المستندات المطلوبة

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط الحصول على منفعة عمان.. وماهي الأوراق و المستندات المطلوبة
زيادة قيمة المنفعة الاجتماعية

يتساءل العديد من الأشخاص عن ما هي طريقة التسجيل في منفعة عمان، و ذلك حيث تقوم الحكومة العمانية بالعمل على تقديم الكثير من المبادرات التي تساعد الكثير من المواطنين، و من الجدير بالذكر أنه يتم حساب المنفعة عن طريق القيام بحسب عدد أفراد الأسرة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة التسجيل في منفعة عمان، و ماهي الاوراق و المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة و المستندات

يبحث الكثير عن ما هي الأوراق المطلوبة و كذلك المستندات من أجل القيام بالتسجيل في هذه المنفعة، حيث هناك  مجموعة من الأوراق و المستندات المطلوبة منك حتي تتمكن من أن تقوم بتسجيل في هذه المنفعة، و هذه الأوراق هي:

  • أولا تحتاج إلى نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم.
  • ثانيا تحتاج إلى الأوراق الرسمية التي تخص مفردات الراتب.
  • و كذلك تحتاج إلى صور الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة، و يجب إحضار الأصل منها أيضا.

الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الاستفادة من الدعم العماني

يوجد العديد من الشروط التى يجب أن تتوفر حتي يتم الحصول على هذا الدعم، و هناك العديد من الشروط التى يجب أن تتوفر حتي تتمكن من التقدم في هذا الدعم و هي:

  • أولا يلزم أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العمانية.
  • ثانيا يلزم أن يكون الشخص يقيم إقامة دائمة في دولة الجزائر.
  • ثالثا يلزم  أن يمتلك الشخص حساب في البنك و يكون فعال و مستقل.
  • رابعا يلزم أن لا يتجاوز الراتب الشهري عن الحد الذي يسمح به.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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شروط الحصول على منفعة عمان.. وماهي الأوراق و المستندات المطلوبة