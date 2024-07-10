شروط الحصول على منفعة عمان.. وماهي الأوراق و المستندات المطلوبة

يتساءل العديد من الأشخاص عن ما هي طريقة التسجيل في منفعة عمان، و ذلك حيث تقوم الحكومة العمانية بالعمل على تقديم الكثير من المبادرات التي تساعد الكثير من المواطنين، و من الجدير بالذكر أنه يتم حساب المنفعة عن طريق القيام بحسب عدد أفراد الأسرة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة التسجيل في منفعة عمان، و ماهي الاوراق و المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة و المستندات

يبحث الكثير عن ما هي الأوراق المطلوبة و كذلك المستندات من أجل القيام بالتسجيل في هذه المنفعة، حيث هناك مجموعة من الأوراق و المستندات المطلوبة منك حتي تتمكن من أن تقوم بتسجيل في هذه المنفعة، و هذه الأوراق هي:

أولا تحتاج إلى نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم.

ثانيا تحتاج إلى الأوراق الرسمية التي تخص مفردات الراتب.

و كذلك تحتاج إلى صور الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة، و يجب إحضار الأصل منها أيضا.

الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الاستفادة من الدعم العماني

يوجد العديد من الشروط التى يجب أن تتوفر حتي يتم الحصول على هذا الدعم، و هناك العديد من الشروط التى يجب أن تتوفر حتي تتمكن من التقدم في هذا الدعم و هي: