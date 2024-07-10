لينك نتائج الدبلومات الفنية جميع الأقسام على مستوى الجمهورية

صرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 لنظام الثلاثة أعوام والخامسة أعوام، كانت نسبة النجاح 70.9%، كان قد تلقي السيد وزير التربية والتعليم هاتفيا الأوائل في مكالمات هاتفيه مبارك لهم مع دوام التفوق والنجاح، إليكم في هذا الموضوع كافه التفاصيل اللازمة من اجل معرفة النتائج ابقوا معانا.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024

الآن… أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية إليكم الخطوات التالية:

أولا: قم بالولوج إلي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر البريد الإلكتروني.

ثانيا: انقر علي أيقونة الخمات التعليمية الإلكترونية.

ثالثا: يرجي الضغط علي زر نتائج الدبلومات الفنية.

رابعا: يتطلب منك إدخال اسم الطالب رباعي، رقم الجلوس.

خامسا: ثم انقر علي زر عرض النتائج.

أخيرا: انتظر بضع ثواني سيتم عرض النتيجة، مع إظهار بيانات الطالب بتقديرات جميع المواد.

كم تبلغ نسبة نجاح الدبلومات الفنية لعام 2024

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي له أن عدد الطلاب المقيدين في الدبلومات الفنية 790625 طالب وطالبه، تم الحضور الطلاب لتأدية الامتحانات حيث بلغ 786969 طالب وطالبه لتأدية جميع الامتحانات، أيضا بلغ إجمالي الطلاب الناجحين إلي 558081 طالب وطالبة، بالإضافة إلي ذلك اختتم الوزير برقية التهاني لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين مع التفوق والازدهار والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.