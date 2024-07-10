اسعدي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
اسعدي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات2024

قناة وناسة هي عبارة عن قناة مخصصة للأطفال و يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن هذه القناة و التعليمية و الهادفة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا و كبيرة،  و هي تعد من ضمن القنوات الفضائية التي قد استطاعت أن تحصل على شهرة كبيرة وواسعة، و ذلك حيث تقوم هذه القناة بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و مميزة جدا، من أجل ذلك فإن الكثير من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يريد الكثير من الأشخاص أن يحصلوا على تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، و تستطيع أن تقوم بتحميل القناة من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

البرامج التي تقدمها قناة وناسة

قناة وناسة تعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و التي تقوم علي تعليم الاطفال الكثير من الامور، و تتمثل في طريقة التصرف و التعامل وحب الوالدين و الاخوات و غيرها من الامور، و تعد قناة وناسة هي قناة تقوم بتقديم العديد من البرامج و أناشيد للأطفال، و يقوم الكثير من الأطفال بتقديم الاعجاب بهذه القناة الرائعة و المميزة و تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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