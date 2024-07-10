اسعدي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات2024

قناة وناسة هي عبارة عن قناة مخصصة للأطفال و يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن هذه القناة و التعليمية و الهادفة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا و كبيرة، و هي تعد من ضمن القنوات الفضائية التي قد استطاعت أن تحصل على شهرة كبيرة وواسعة، و ذلك حيث تقوم هذه القناة بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و مميزة جدا، من أجل ذلك فإن الكثير من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يريد الكثير من الأشخاص أن يحصلوا على تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، و تستطيع أن تقوم بتحميل القناة من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

البرامج التي تقدمها قناة وناسة

قناة وناسة تعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و التي تقوم علي تعليم الاطفال الكثير من الامور، و تتمثل في طريقة التصرف و التعامل وحب الوالدين و الاخوات و غيرها من الامور، و تعد قناة وناسة هي قناة تقوم بتقديم العديد من البرامج و أناشيد للأطفال، و يقوم الكثير من الأطفال بتقديم الاعجاب بهذه القناة الرائعة و المميزة و تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.