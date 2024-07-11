“أكثر من 500.000.000 دينار زيادة على الراتب”.. وزارة المالية تُفاجئ الموظفين بسلم الرواتب الجديد بعد التعديل

تزامنًا مع القرارات الأخيرة التي أقرتها الحكومة العراقية بشأن سلم رواتب الموظفين الجديد، وهو رمي الملف من قبل مجلس الوزراء العراقي أمام البرلمان من أجل مراجعته والتصويت عليه في الحال، إضافة إلى أن هذا القرار جاء بعد أكثر من 14 عامًا تأخير في تعديل السلم الخاص بالموظفين، مما سبب ذعر كبير بين العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعليه قامت وزارة المالية بالكشف عن السلم الجديد، المنوط تطبيقه في الفترة المقبلة، بما يشمل كافة العاملين في الدولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل قرار تعديل سلم رواتب الموظفين

وأكدت وزارة المالية أن سلم رواتب الموظفين بعد التعديل يشمل تطبيق زيادة قدرها 150% على قيمة الراتب المستحقة للحصول عليها، فضاً عن أن هناك زيادة قدرها 200% على الدرجات الوظيفية الأخيرة المتمثلة في العاشرة والتاسعة والثامنة، بينما باقي الدرجات الوظيفية تشملها الزيادة السابعة، وعيه فإن راتب الدرجة العاشرة يُصبح راتبها 650 ألف دينار عراقي بعد أن كان 170 ألف دينار عراقي، وذلك في غضون أشهر قليلة من الأن.

إجراءات تعديل ملف رواتب الموظفين في العراق

وتبذل مجلس الوزراء وبمختلف الجهات المعنية في دولة العراق، من تعديل ملف رواتب الموظفين، لكي يتم العمل على تطبيق السلم الجديد للرواتب، بما يحصل عليها كافة العاملين التي تُساهم في تلبية احتياجات المواطنين، وسلم الرواتب هو أمام البرلمان لكي يتم العمل على التصويت عليه.

كيف أستعلم عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وفقًا لما يلي:-