“هٌنا” Www yemenexam com.. نتائج ثالث ثانوي 2024 صنعاء القسم العلمي والأدبي الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب والطالبات في اليمن عن نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن صنعاء القسم العلمي والأدبي، حيث تعم حالة من التوتر والقلق على الطلاب وأولياء الأمور بسبب عدم ظهور النتيجة حتى الآن، فكان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم 19 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهم يتساءلون عن موعد الإعلان عن النتائج وكيفية الاستعلام عنها، تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل.

نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن صنعاء القسم العلمي والأدبي ستظهر خلال الأيام المقبلة، وأن السبب في كل هذا التأخير هو التدقيق في التصحيح والمراجعة حتى يحصل كل طالب على درجته بدون أن يُظلم، فهذه السنة هامة جدًا في حياة كل طالب يمني لأنها ستحدد الكلية التي سيدخلها وبالتالي تحدد رحلته التعليمية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في خلال هذا الأسبوع.

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يمكنكم الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن صنعاء القسم العلمي والقسم الأدبي بعدما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واعتماد وزير التربية والتعليم لها ورفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع الإدارة العامة للاختبارات، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

على الطالب أن يدخل على الرابط الرسمي لموقع الإدارة العامة للاختبارات .

. أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم .

. ثم اضغط على كلمة “النتائج”.

وبعدها حدد القسم الذي يتبعه الطالب أي حدد القسم الأدبي أو القسم العلمي.

ثم اختار العام الدراسي (2023/2024).

اكتب رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الخانة التي أمامك على الشاشة.

في النهاية اضغط على كلمة “البحث” وانتظر ثواني قليلة وستظهر أمامك نتيجة الطالب أو الطالبة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن

لم يعد متبقي إلا القليل ويتم الإعلان عن نتائج الثالث ثانوي اليمن 2024 الدور الأول عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك بحيث فور انتهاء كنترولات التصحيح من الأعمال الخاصة بها من حيث التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات سيتم إعلان النتائج وإعلان أسماء الأوائل، كما أن هناك طريقة أخرى للاستعلام عن النتائج بكل سهولة وهي الاتصال على رقم <<161>> أو إرسال رسالة بها رقم جلوس الطالب.