“الآن استقبل” .. تردد قناة الرابعة العدوية لمتابعة البرامج الثقافية والتاريخية على النايل سات 2024

يقوم الأشخاص بالبحث للتعرف على تردد قناة الرابعة العدوية، حيق إنها تكون إحدى القنوات التلفزيونية التي تحظى بشعبية في العالم العربي، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تخاطب اهتمامات واسعة من الجمهور، وتجدر الإشارة بأنه قد تم تأسيس هذه القناة بهدف إثراء المحتوى العربي وتقديم برامج ثقافية، تاريخية، واجتماعية تعكس الهوية العربية وتسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحضارة العربية، وفيما يلي سنوضح لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة الرابعة العدوية

قناة الرابعة العدوية من ضمن القنوات التي تعرض المحتوى الخاص بها بأعلى جودة، وهي معروفة بتقديمها لكثير من البرامج التاريخية والثقافية وغيرها من البرامج الأخرى، ومن الجدير بالذكر أن من بين البرامج التي تقدمها قناة الرابعة ال، برامج تخص التاريخ العربي، الثقافة، الفنون، بالإضافة إلى برامج تعنى بالقضايا الاجتماعية الراهنة، و هذه البرامج مصممة لتلبية احتياجات ومصالح الجمهور، فالقناة مركزاً للتعليم والترفيه، وقد جاء تردد القناة كما يلي:

التردد: 11678

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة الرابعة العدوية

قناة الرابعة العدوية تعرض كثير من البرامج المختلف التي تخص التاريخ والثقافة، وغيرهم من الأنواع الأخرى، ومن الجدير بالذكر أنها مهمة للغاية، حيث أنها تقدم محتوى يعزز الوعي بالهوية الثقافية والتاريخية للعالم العربي، كما أنها تعمل كمنبر للتعبير عن القضايا الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على المجتمع، بالإضافة إلى توفير منصة للفنانين والمثقفين لعرض أعمالهم وأفكارهم، وتستخدم قناة الرابعة العدوية أحدث التقنيات في مجال البث التلفزيوني لضمان جودة عالية للصورة والصوت.