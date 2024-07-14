“نزلها لعيالك وابسطهم” .. تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2024 لمشاهدة ممتعة من برامج وأفلام الكرتون مجانًا

يقوم الأشخاص بالتساؤل عن تردد قناة ماجد للأطفال، حيث إن تلك القناة من أبرز القنوات الفضائية التي تم تصميمها خصيصًا لتوفير محتوى تعليمي وترفيهي متميز للأطفال، وهي تسعى إلى إثراء عقول الصغار بالمعرفة والعلوم بطريقة ممتعة وجذابة، من خلال تقديم مجموعة منوعة من البرامج والعروض التي تتناسب مع جميع الأعمار، وتهدف قناة ماجد إلى دعم نمو الأطفال الثقافي والتعليمي والترفيهي من خلال محتوى يحترم قيم المجتمع وتقاليده، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة ماجد للأطفال

تتميز قناة ماجد ببرامجها وعروضها المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال التعليمية والترفيهية، والبرامج التعليمية التي تركز على تعليم اللغات والعلوم والرياضيات، إلى العروض الترفيهية التي تستخدم الرسوم المتحركة والقصص لتقديم الترفيه المناسب للأطفال، وكل هذه العروض مصممة للأطفال وفي نفس الوقت تعلمهم قيم ومفاهيم جديدة، وقد جاء تردد القناة كما يلي:

التردد: 11411

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مميزات قناة ماجد

قناة ماجد من القنوات التي تقوم ببث محتوى كرتوني مميز للأطفال الصغار، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة لها مميزات كثيرة من ضمنها: