yamenexam com النتائج ثالث ثانوي 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس “علمي وأدبي” عبر وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية بأن yamenexam com النتائج ثالث ثانوي 2024 سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ولكنها لم تحدد موعد بعينه حتى هذه اللحظة، وصرحت الوزارة بأن أعمال التصحيح في آخرها وحاليًا يتم رصد الدرجات وتجميعها استعداداً لاعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية وموقع الإدارة العامة للاختبارات، وإليكم التفاصيل خلال السطور القادمة من هذا المقال.

yamenexam com النتائج ثالث ثانوي

أعلنت وزارة التربية أن yamenexam com النتائج ثالث ثانوي اقتربت من الظهور، وأن الكنترولات حاليًا تعمل على تجميل ورفع درجات الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة استعدادًا لاعتمادها من قبل وزير التربية، وظهرت نتيجة التاسع اليمن منذ عدة أيام وحاليًا تستعد الوزارة للإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمنية، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتيجة:-

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. اضغط على “خدمات الوزارة”.

اضغط على “نتائج الامتحانات” التي ستظهر أمامك.

اختار القسم أي (علمي أو أدبي).

سينقلك الموقع إلى صفحة أخرى خاصة بالعام الدراسي؛ فحدد العام الدراسي (2023/2024).

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المربع الذي أمامك.

في النهاية اضغط على كلمة “بحث” وستظهر أمامك درجات الطالب.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

فور إعلان عن yamenexam com النتائج ثالث ثانوي فيمكنكم الاستعلام عنها بطريقة أخرى ألا وهي الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات، وإتباع الآتي:-