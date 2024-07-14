HERE نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول “علمي وأدبي” عٌـــموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية

بحث كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور في عموم المحافظات العراقية المختلفة حول نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول، حيث كان الطلاب قد أنهوا الامتحانات الخاصة بالقسمين الأحيائي والأدبي منذ عدة أسابيع وهم الآن في انتظار الإعلان الرسمي عن ظهورها، ومن جانبها أعلنت وزارة التربية عن بعض التفاصيل التي تخص الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة، وإليكم التفاصيل فتابعوا معنا.

نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول

أعلنت الوزارة أن نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أشارت لجنة التربية النيابية إلى أن أعمال التصحيح والتدقيق في مراحلها الأخيرة بحيث انتهى تصحيح مواد العربي والرياضة والإسلامية والإنكليزي وجاري العمل على انهاء باقي المواد، حيث تعمل لجان التصحيح على قدم وساق للانتهاء من إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، ومن المقرر بعد الانتهاء يتم المراجعة ورصد وتجميع درجات الطلاب ومن ثم اعتمادها وبعد ذلك الإعلان عنها، وعن موعد ظهور النتائج فلم تحدد وزارة التربية موعد محدد حتى الآن.

استخراج نتائج السادس اعدادي 2024 عموم المحافظات

بعدما تعلن الوزارة عن ظهور نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول خلال الأيام القليلة القادمة، يصبح بإمكانك الاستعلام عن نتيجتك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وإتباع الخطوات التالية:-

ادخل على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية .

. اختار أيقونة “نتائج الصف السادس الاعدادي”.

ثم حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم اكتب “الرقم الامتحاني” للطالب بشكل صحيح.

وبعدها اضغط على “استعلام” وستظهر أمامك النتيجة.

نتائجنا نتائج سادس اعدادي دور أول 2024

كذلك يمكن الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول جميع المحافظات من خلال موقع نتائجنا عن طريق الآتي:-

ادخل على الرابط الرسمي لـ موقع نتائجنا .

. حدد “نتائج سادس اعدادي دور أول 2024”.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على “تنزيل”.

يمكنك تحميل النتائج pdf أو الاستعلام عنها من خلال كوكل درايف.

أيام قليلة وتنتهي أعمال التصحيح الخاصة بجميع المواد، حيث تشير المصادر إلى انتهاء لجان التصحيح من تصحيح وتدقيق مادة الأحياء وذلك بعد أن استمرت لمدة 18 يوم، ومن المنتظر الانتهاء من جميع الأعمال خلال هذا الأسبوع لتبدأ بعدها مرحلة إعداد نتائج الطلاب واعتمادها، ومن ثم يتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا الوزاري التابع لوزارة التربية، ليتمكن الطلاب من استخراج النتائج عن طريق الاسم أو رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.