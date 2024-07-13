“يكفر الله به السنة التي قبله” موعد صيام عاشوراء 2024 – 1446 وفضل صيام هذا اليوم | | وهل يجوز صيام يوم عاشوراء منفرد؟

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد يوم تاسوعاء وكذلك موعد صيام عاشوراء 2024، وفي هذا المقال ستعرف موعد يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء بالتاريخ الميلادي والهجري، وهما يومان مستحب فيهما الصيام ولهما فضل كبير وستعرف ذلك من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، فعليك أن تغتنم هذا اليوم بالصيام والدعاء.

موعد صيام عاشوراء 2024

حددت دار الإفتاء موعد صيام عاشوراء 2024 وهو يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 يوليو بالتاريخ الميلادي، وسيوافق بالتاريخ الهجري 10 محرم، وبالتالي سيوافق يوم عاشوراء يوم الاثنين 15 يوليو بالتاريخ الميلادي و9 محرم بالتاريخ الهجري.

وأوضحت أيضًا فضل يوم عاشوراء وقالت أن علينا إدخال الفرحة والسرور على عائلتنا فهذا اليوم يوم خير، والدليل على ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ”، كما قال ابن عيينة “قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا”.

دعاء يوم عاشوراء 1446

يمكنك صيام يوم عاشوراء منفردًا أو صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده وذلك لأن الأمر في ذلك واسع، وفيما يلي أدعية ليوم عاشوراء مستجابة بإذن الله: