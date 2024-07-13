“يكفر الله به السنة التي قبله” موعد صيام عاشوراء 2024 – 1446 وفضل صيام هذا اليوم | | وهل يجوز صيام يوم عاشوراء منفرد؟

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد يوم تاسوعاء وكذلك موعد صيام عاشوراء 2024، وفي هذا المقال ستعرف موعد يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء بالتاريخ الميلادي والهجري، وهما يومان مستحب فيهما الصيام ولهما فضل كبير وستعرف ذلك من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، فعليك أن تغتنم هذا اليوم بالصيام والدعاء.
موعد صيام عاشوراء 2024
حددت دار الإفتاء موعد صيام عاشوراء 2024 وهو يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 يوليو بالتاريخ الميلادي، وسيوافق بالتاريخ الهجري 10 محرم، وبالتالي سيوافق يوم عاشوراء يوم الاثنين 15 يوليو بالتاريخ الميلادي و9 محرم بالتاريخ الهجري.
وأوضحت أيضًا فضل يوم عاشوراء وقالت أن علينا إدخال الفرحة والسرور على عائلتنا فهذا اليوم يوم خير، والدليل على ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ”، كما قال ابن عيينة “قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا”.
دعاء يوم عاشوراء 1446
يمكنك صيام يوم عاشوراء منفردًا أو صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده وذلك لأن الأمر في ذلك واسع، وفيما يلي أدعية ليوم عاشوراء مستجابة بإذن الله:
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اللهم إني أسألك كل خير، عاجلًا وآجلًا، ما عرفته وما لم أعرفه، وأعوذ بك من كل شر عاجلًا وآجلًا، ما عرفته وما لم أعرفه، وأعوذ بك من الشر الذي أستعيذ به عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما أعوذ بك من النار، وكل قول وكل فعل يقربني إليه.
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اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
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إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.
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اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.