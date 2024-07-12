رابط التقديم على منحة 300 دينار 2024 تونس عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية.. social.gov.tn

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التونسية بتوفير رابط الكتروني لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024، لقد وفرت هذا الرابط للتسهيل على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، وتوفيرا للوقت والجهد والهدف من هذه المنحة هو مساعدة المواطنين التونسيين في المعيشة وتذهب هذه المنحة للأسر الأكثر احتياجاً لتلبية مسؤوليات ومتطلبات الحياة اليومية، ومن خلال مقالنا نوضح لكم خطوات التسجيل والشروط الواجبة تابعونا.
التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024
تقوم الحكومه دائما بإعطاء منح لمواطنيها ومن هذه المنح منحة 300 دينار تونسي وذلك مساعده منها للأسر الأشعة احتياجاً لمواكبة الازمة الاقتصادية في البلاد وتقديم الدعم لهم وقد تم توفير رابط إلكتروني من قبل الوزارة للتقديم عليه وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس من هنا.
- ثم الضغط على كلمه خدمات إلكترونية.
- بعد ذلك في الصفحة الظاهرة قم بإدخال رقم البطاقة وكلمة المرور.
- انقر على أنا لست روبوت ثم كلمة المرور.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك مع إرفاق الأوراق المستنجده المطلوبة أيضاً.
- ثم اضغط على الموافقه على الشروط والأحكام.
- ثم قم بالضغط على تقديم الطلب، وانتظر رد على طلب التقديم.
شروط منحة 300 دينار تونسي
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع عدة شروط للحصول على منحة 300 دينار تونسي ومن هذه الشروط الآتي:
- يجب أن يتمتع المتقدم بالجنسية التونسية.
- ألا يزيد الدخل للمتقدم على 180 دينار تونسي شهرياً.
- يجب أيضا على المتقدم أن يكون مقيم دائماً في تونس.
- يجب ألا يكون المتقدم حاصلاً على وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- يجب على المتقدم أن يكون من محدودي الدخل.
- وأن يكون مسجل في الوكالة التونسية للتأمين.
- منحة 300 دينار تونس هي مبادرة حكومية تونسية تستهدف دعم الأسر في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
- تهدف المنحة إلى تقديم دعم مالي مؤقت للأسر التونسية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، يستفيد من المنحة الأسر التونسية المحتاجة والتي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، يتم تخصيص ميزانية كبيرة لتغطية هذه المنحة، بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر المستفيدة.