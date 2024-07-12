رابط التقديم على منحة 300 دينار 2024 تونس عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية.. social.gov.tn

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التونسية بتوفير رابط الكتروني لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونسي لعام 2024، لقد وفرت هذا الرابط للتسهيل على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، وتوفيرا للوقت والجهد والهدف من هذه المنحة هو مساعدة المواطنين التونسيين في المعيشة وتذهب هذه المنحة للأسر الأكثر احتياجاً لتلبية مسؤوليات ومتطلبات الحياة اليومية، ومن خلال مقالنا نوضح لكم خطوات التسجيل والشروط الواجبة تابعونا.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

تقوم الحكومه دائما بإعطاء منح لمواطنيها ومن هذه المنح منحة 300 دينار تونسي وذلك مساعده منها للأسر الأشعة احتياجاً لمواكبة الازمة الاقتصادية في البلاد وتقديم الدعم لهم وقد تم توفير رابط إلكتروني من قبل الوزارة للتقديم عليه وذلك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس من هنا.

ثم الضغط على كلمه خدمات إلكترونية.

بعد ذلك في الصفحة الظاهرة قم بإدخال رقم البطاقة وكلمة المرور.

انقر على أنا لست روبوت ثم كلمة المرور.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك مع إرفاق الأوراق المستنجده المطلوبة أيضاً.

ثم اضغط على الموافقه على الشروط والأحكام.

ثم قم بالضغط على تقديم الطلب، وانتظر رد على طلب التقديم.

شروط منحة 300 دينار تونسي

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع عدة شروط للحصول على منحة 300 دينار تونسي ومن هذه الشروط الآتي: