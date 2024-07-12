خطوات وشروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بتقديم منحة بطالة 2024، وقد أفادت بوجود عدة شروط يجب توافرها وخطوات للتسجيل فى هذه المنحة، وهذه المنحة دعم مادى من الوكالة ليستفيد منها مليوني مواطن وقيم الدعم المقدم حوالى 15 ألف دينار جزائري، ومن خلال مقالنا سنعرض لكم خطوات التسجيل والشروط الواجب توافرها.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

قامت وزارة العمل الجزائري بالإعلان عن الخطوات اللازمة للتسجيل في المنحة التي قدمتها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وهذه الخطوات كالاتي:

ادخل على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

ثم اضغط على خدمات من الصفحة الرئيسية.

ثم اختر منحة البطالة.

بعد ذلك اضغط على تقديم الطلب.

ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة منك والتأكد من صحتها.

مع إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

قبل إرسال الطلب يجب أن تطلع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

اضغط على إرسال الطلب، ثم انتظر لمراجعة طلبك واخبارك بالنتيجة.

شروط منحة البطالة في الجزائر

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل للجزائر بوضع عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة المقدمة من وزارة العمل الجزائري، ومن هذه الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب على المتقدم ألا لا يزيد عمره عن 40 عام، ولا يقل عن 19 عام.

ألا يكون المتقدم غير ملتحق بإحدى الوظائف في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يكون المتقدم من بعض الفئات التي أخذت أعفى من المنحة.

تقديم الأوراق والمستندات التي تفيد موقف المتقدم من أدائه للخدمة العسكرية.

الا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج دعم سابقة.