دع طفلك يغني ويرقص مع أجمل الأغاني والأناشيد على قناة (وناسة، كراميش) 24 ساعة

يمكن متابعة أطفالك لجميع الأغاني والأناشيد على مدار 24 على قناة وناسة وكراميش عبر كافة الأقمار الصناعية والتي تعد من أبرز القنوات التي توفر محتوى تعليمي وترفيهي في وقت واحد، كما تعتبر من المحطات الجاذبة لجميع العائلات التي تبحث عن البرامج الترفيهية والتعليمية بجودة ودقة عالية في الصوت والصورة، حيث تحرص هذه القنوات على تغيير ترددها كل فترة من أجل تحسين جودة الاستقبال وتوفير تجربة ممتعة ومتابعة البرامج المتنوعة على الشاشة.

تردد قناة وناسة وكراميش نايل سات وعرب سات 2024

يمكن متابعة القناة على جميع الأقمار الصناعية من خلال تنزيلها ببعض الخطوات البسيطة يأتي على رأسها إضافة بيانات التردد التي سنوافيكم بها خلال هذا التقرير، وذلك لمتابعة أحدث البرامج المتنوعة على شاشة القنوات المتخصصة:

كراميش على النايل سات

يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كراميش على العرب سات

البيانات التي نضعها بين أيديكم في النقاط التالية هي المخصصة لتنزيل قناة كراميش على القمر العرب سات، وذلك لمشاهدة افضل الأحداث والبرامج المتنوعة:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

قناة وناسة على النايل سات

قناة وناسة من القنوات الممتازة التي تحث الأطفال على تعلم العديد من المهارات وذلك من خلال البرامج التي تعرضها على مدار 24 ساعة، لهذا يمكنكم تنزيل القناة من خلال اضافة الآتي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

قناة وناسة على العرب سات

يمكن متابعة جميع ما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات كرتونية على القمر عربسات من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

كيفية تثبيت قناة كراميش ووناسة 2024

يتم تنزيل القناة من خلال إحضار الريموت كنترول ثم التوجه إلى قائمة اعدادات الرسيفر يليها التحديد على خيار تنزيل القناة من القائمة الرسائل الرئيسية، بعد ذلك اضافة البيانات التي وفرناها لكم بعد ذلك يتم التحديد على خيار بحث، بعدها يتم الانتظار حتى تظهر القناة أمامك بين قائمة قنوات التلفزيون ثم الضغط على خيار حفظ لمتابعة جميع البرامج بجودة عالية ودقة في الصوت والصورة.