“استقبلها وخلي ولادك يفرحوا” .. تردد قناة Mbc3 الجديد لمتابعة أحلى أفلام الكرتون مجانًا على النايل سات

قناة Mbc3 تعتبر من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يتناسب مع مختلف الأعمار، كما تسعى القناة دائمًا لتقديم برامج وأفلام الكرتون التي تحمل قيماً تربوية وتثقيفية مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال والأسر العربية على حد سواء، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التردد الجديد لتلك القناة لكي تتمكنوا من ضبطه على جهاز الرسيفر الخاص بكم.

تردد قناة Mbc3

تلعب قناة Mbc3 دوراً محورياً في توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، وذلك من خلال عرضها لمجموعة منتقاة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، ويرتفع البحث دومًا من جانب الآباء عن تردد تلك القناة الجديد، فقد جاء ليكون كما يلي:

التردد: 11470

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Mbc3 على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط تردد قناة Mbc3

لضبط تردد قناة Mbc3 على جهاز الاستقبال الخاص بك، لا بد من اتباع النقاط التالية: