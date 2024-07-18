“استقبلها وخلي ولادك يفرحوا” .. تردد قناة Mbc3 الجديد لمتابعة أحلى أفلام الكرتون مجانًا على النايل سات

قناة Mbc3 تعتبر من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يتناسب مع مختلف الأعمار، كما تسعى القناة دائمًا لتقديم برامج وأفلام الكرتون التي تحمل قيماً تربوية وتثقيفية مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال والأسر العربية على حد سواء، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التردد الجديد لتلك القناة لكي تتمكنوا من ضبطه على جهاز الرسيفر الخاص بكم.
تردد قناة Mbc3
تلعب قناة Mbc3 دوراً محورياً في توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، وذلك من خلال عرضها لمجموعة منتقاة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم، ويرتفع البحث دومًا من جانب الآباء عن تردد تلك القناة الجديد، فقد جاء ليكون كما يلي:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: V
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Mbc3 على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: V
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
كيفية ضبط تردد قناة Mbc3
لضبط تردد قناة Mbc3 على جهاز الاستقبال الخاص بك، لا بد من اتباع النقاط التالية:
- الذهاب إلى أيقونة الإعدادات من الريموت كنترول.
- بعد لك عليك النقر على زر “التركيب”، من ضمن الخيارات التي تظهر أمامك.
- إدخال البيانات الصحيحة للتردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- ثم ابحث عن خيار البحث التلقائي أو اليدوي في قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.
- بعد ذلك عليك الضغط على زر “حفظ”.
- في النهاية يتوجب عليك النقر على زر “تنزيل”.