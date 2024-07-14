“استقبلها وتابع الهندي” .. تردد قناة زي ألوان الجديد 2024 لمشاهدة ممتعة من مسلسلات الهند على النايل سات

قناة زي ألوان من أفضل القنوات التي تعرض كثير من المسلسلات الهندية طوال اليوم وذلك بأعلى جودة وكفاءة، هذا بجانب أن تلك القناة تتسم بعدد كبير من السمات التي جعلتها في مقدمة القنوات الأخرى التي تقدم مثل هذا المحتوى، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بأحدث تردد لها.

تردد قناة زي ألوان

قناة زي ألوان من القنوات التي يرتفع باستمرار البحث عليها من قبل كثير من المواطنين، ومن الجدير بالذكر أنه تبث قناة زي ألوان عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يتيح للمشاهدين في كافة أرجاء الشرق الأوسط الاستمتاع بمحتواها الغني، وفيما يلي أحدث تردد للقناة:

التردد الجديد للقناة يكون: 11862

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

محتوى قناة زي ألوان

تقوم قناة زي ألوان ببث محتوى مميز من الدراما الرومانسية إلى البرامج الواقعية والكوميديا، وتقدم قناة زي ألوان باقة متنوعة من البرامج التي تلبي جميع الأذواق، كما أن كل هذا المحتوى متاح بالترجمة العربية، التي تضمن للمشاهد العربي الاستمتاع الكامل بتجربة مشاهدة فريدة، بالإضافة إلى العروض المسلسلة، كما أنه تشمل قناة زي ألوان أيضًا برامج طبخ، وبرامج منوعات، وهذا يعزز من التنوع الثقافي والترفيهي للمشاهد، كذلك تحرص قناة زي ألوان على تحديث الترددات بشكل دوري لبث المحتوى الخاص بها بجودة أفضل وكفاءة أعلى، وتجدر الإشارة بأن من ضمن مسلسلات تلك القناة التي تعرضها، مسلسل البيت بيتك، وكذلك مسلسل ملكة جانسي.