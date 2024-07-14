“سدد الآن” .. الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 أون لاين بالخطوات عبر منصة أور

يعد الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 خدمة أساسية مهمة لكل قائد سيارة، فهي من الخدمات الإلكترونية التي تعتبر طريقة سهلة وسريعة للاطلاع على المخالفات المرورية وضرورة معالجتها بأسرع وقت ممكن لتجنب تراكم الغرامات، ويتم البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن تلك الغرامات، وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التفاصيل.

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

للاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

في البداية يلزم عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور الإلكترونية من خلال النقر هنا.

بعد ذلك عليك إدخال الرقم الألماني للمركبة في الحقل المخصص له بصورة صحيحة وبشكل دقيق.

في النهاية يتوجب عليك الضغط على زر الاستعلام لعرض كل ما يخص الغرامات المرورية المسجلة عليك والمراد سدادها.

سداد المخالفات المرورية

لا بد من الاستعلام عن مخالفات المرور وسداد القيمة المستحقة لكي لا يتم فرض غرامة على المواطن، ويكون لها تأثير سلبي على سجل القيادة، ويمكن دفع الغرامات المرورية الألمانية باتباع الإجراءات التالية: