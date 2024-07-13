“الــرقــم الأخضــر“ كيفية التسجيل في المنصة الرقمية لسكنات عدل 3 2024 بالجزائر .aadl.com.dz

يرغب عدد كبير من المواطنين داخل الجزائر في التسجيل على سكنات عدل لهذا السبب ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن المنصة الرقمية لسكنات عدل 3 والتي يتم التسجيل من خلالها، حيث أن سكنات عدل عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم منحها للمواطنين الذين لا يملكون محل سكن ثابت وهذا من أجل توفير الاستقرار لديهم، ومن أكثر ما يميز تلك الوحدات انه يتم تسديد قيمتها في شكل أقساط شهرية حيث لا تعد عبئا على المواطنين وهذا ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

المنصة الرقمية لسكنات عدل 3

يمكن لجميع المواطنين بدولة الجزائر التسجيل في سكنات عدل وهذا من خلال اتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الخاص بوكالة عدل، أو قم بتحميل التطبيق التابع لهم. بعد ذلك يرجى تسجيل الدخول. ثم في الخطوة التالية قم بالتوجه إلى قسم الخدمات وانقر على استمارة وكالة عدل. يرجى ملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر تسجيل الطلب.

ما هو الرقم الأخضر سكنات عدل 3

يجب العلم أنه تم فتح باب التسجيل على سكنات عدل 3 بداية من يوم الجمعة الموافق 5 من يوليو وذلك تسبب في حدوث ضغط على الموقع الإلكتروني لذلك قامت الجهات المعنية بتوفير ما يسمى بالرقم الأخضر وهو عبارة عن رقم هاتفي يمكن من خلاله المواطنين تقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم والجدير بالذكر أنهم متاحين في أي وقت والرقم هو 3040 ويجب العلم أنه يمكن للمتقدم أيضا الحصول على جميع المعلومات اللازمة التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا من خلال قسم الاستفسارات.