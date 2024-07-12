“بــرقـم الجلــوس results.mlazemna“ رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 في جميع المحافظات

نتائج السادس الاعدادي، بمجرد انتهاء طلاب الصف السادس الاعدادي بالعراق من أداء اختبارات الدور الأول والتي استغرقت شهر بدأ الطلاب وأولياء الامور يتساءلون عن موعد ظهور النتائج والتي ستحدد مصير عام دراسي بذل فيه الطلاب جهد كبير لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والانتقال الى المرحلة التي تليها والتي ستكون أكثر صعوبة من سابقتها، ويرغب الطلاب في قضاء عطلة صيف مريحة يستمتعون فيها بدون شعور بالقلق أو التوتر بشأن النتائج، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد نتائج الصف السادس الاعدادي ورابط وطريقة الاستعلام.
موعد نتائج السادس الاعدادي
لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بترقب شديد ظهور نتائج السادس الاعدادي أعلنت الوزارة أن عمليات الفحص والتدقيق التي بدأت فور انتهاء الاختبارات الاسبوع الماضي لازالت مستمرة وأن اللجان المختصة تحاول انجازها والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن ولكنها في المقام الأول تسعى لإخراج نتائج صحيحة ودقيقة يحصل فيها كل طالب على حقه كاملا، ومن المرجح أن تظهر النتائج في موعد أقصاه 28 يوليو الجاري حيث أن عمليات الكنترول لا تتعدى مدتها في الغالب الثلاثة أسابيع، ويتوقع الخبراء أن تكون نسب النجاح هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة.
الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي
نتائج السادس الاعدادي ستكون متاحة على الانترنت حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن النتائج سترفع على الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا فور اعتماد الوزير لها، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج بالخطوات :
- الدخول الى موقع نتائجنا المتخصص في تنزيل نتائج كافة الصفوف الدراسية بالعراق من هنا، أو من الرابط التالي من هنا.
- سيجد المستخدم قائمة بنتائج كافة المحافظات العراقية، ليختار المحافظة التابع لها الطالب.
- ثم يقوم بالضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة مقابل المحافظة.
- سيتم تحميل كشف النتائج على جهازك بعد فك ضغط الملف ببرنامج winrar.