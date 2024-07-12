“بــرقـم الجلــوس results.mlazemna“ رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 في جميع المحافظات

موعد نتائج السادس الاعدادي

لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بترقب شديد ظهور نتائج السادس الاعدادي أعلنت الوزارة أن عمليات الفحص والتدقيق التي بدأت فور انتهاء الاختبارات الاسبوع الماضي لازالت مستمرة وأن اللجان المختصة تحاول انجازها والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن ولكنها في المقام الأول تسعى لإخراج نتائج صحيحة ودقيقة يحصل فيها كل طالب على حقه كاملا، ومن المرجح أن تظهر النتائج في موعد أقصاه 28 يوليو الجاري حيث أن عمليات الكنترول لا تتعدى مدتها في الغالب الثلاثة أسابيع، ويتوقع الخبراء أن تكون نسب النجاح هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة.