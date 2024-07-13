“إحــذر معاشـك هيوقـف“ حالات الإقصاء من معاش تكافل وكرامة 2024 والاستعلام عن الأسماء الجدد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن حالات الإقصاء من معاش تكافل وكرامة وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المستفيدين وذلك ما سوف نجيب عنه من خلال مقالنا اليوم، ويجب العلم أن معاش تكافل وكرامة من برامج الدعم الذي قامت بتوفيره الدولة من أجل مساعدة الأسر الذين ليس لديهم مصدر دخل والهدف من هذا هو تحسين مستوى الدخل لديهم.

حالات الإقصاء من معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتوضيح عن حالات الإقصاء من معاش تكافل وكرامة وهذا ما سوف نوضحه لكم فيما هو آت:

في حال إذا كان المستفيد لديه مسكن يستخدمه في الاستثمار أي يقوم بتأجيره.

إذا كان المستفيد لديه أرض زراعية تزيد عن فدان سوف يتم حرمانه من الحصول على المعاش.

في حال حصول المستفيد على عمل خاص به.

الأسر التي تمتلك أبناء مقيدة في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه لا يحق لها الحصول على المعاش.

عندما يكون الشخص المتقدم لديه سيارة مقيدة بأسمه سوف يتم رفضه من الحصول على المعاش.

الأشخاص الذين لديهم تأمينات.

الأشخاص الذين لديهم تأمينات. الذين لديهم مواشي والتي يكون عددها ثلاثة فيما أكثر.

في حال الاستعلام عن المستفيد ووجد أنه خارج البلاد لا يحصل على المعاش.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة

يجب على المتقدمين إلى معاش تكافل وكرامة اتباع الخطوات الآتية من أجل الاطلاع على الأسماء الجدد: