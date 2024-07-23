تخصصات تقبل نسبة 60 في القدرات 1446

60% من الطلاب الذين حضروا امتحان القدرات في عام 1446 قبلوا في تخصصات معينة. فتح أبواب التخصصات المختلفة أمامه لاختيار الدراسة المناسبة له و يُمكن للطّالب أن يتعرّف على التخصصات التي تقبل نسبة 60 في الاختبار التحصيلي للعام 1446 هي.

ما هو اختبار القدرات العامة

إنّ اختبار القدرات إنه واحد من الامتحانات الجامعية البارزة في المملكة العربية السعودية، ويُعتمد هذا الاختبار في العديد من قرارات القبول الجامعي. يُعتبر الحصول على نسبة مُحددة في اختبار القدرات شرطًا أساسيًا للقبول في العديد من برامج الكليّات التابعة للجامعات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النسبة المُراد تحقيقها والشروط العامة والمتخصصة لكل تخصص جامعي.

تخصصات تقبل نسبة 60 في اختبار القدرات لعام 1446.

هناك عدة خيارات يمكن للطالب الالتحاق بها في حال كانت نتيجته في اختبار القدرات 60 أو أعلى، حيث أعلنت العديد من الجامعات السعودية عن نسب القبول والشروط المطلوبة للالتحاق. ومن بين التخصصات التي تتطلب نتيجة أقل من 60 نجد:

التخصصات المتوفرة في جامعة الملك عبد العزيز

تشمل التخصصات التي يمكن للطالب اختيارها بنسبة 60٪ في اختبار القدرات المقبولة بجامعة الملك عبد العزيز المسارات والأقسام التالية:

تخصصات الكليات العلمية تم الإعلان عن قبول طلبات التسجيل للطلاب والطالبات في تحقيق نسبة 30% من معدل امتحان القدرات العامة، ونسبة 20% من معدل الامتحان التحصيلي، ونسبة 50% لمعدل الثانوية العامة.

تم الإعلان عن قبول طلبات التسجيل للطلاب والطالبات في تحقيق نسبة 30% من معدل امتحان القدرات العامة، ونسبة 20% من معدل الامتحان التحصيلي، ونسبة 50% لمعدل الثانوية العامة. تخصصات دراسة الإدارة للطالبات الإناث تم الإعلان عن قبول تسجيل الطالبات الإناث اللواتي حصلن على نسبة 30% في امتحان القدرات ونسبة 20% في امتحان كفايات اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى نسبة 50% في الثانوية العامة.

تم الإعلان عن قبول تسجيل الطالبات الإناث اللواتي حصلن على نسبة 30% في امتحان القدرات ونسبة 20% في امتحان كفايات اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى نسبة 50% في الثانوية العامة. تخصصات الإدارة المخصصة للطلاب الذكور تم الإعلان عن شروط القبول الجامعي للطلاب الذكور في تخصصات معينة، حيث يجب عليهم الحصول على نسبة 40% في امتحان القدرات ونسبة 60% في معدل الثانوية العامة.

تخصصات في جامعة الملك خالد

هناك العديد من التخصصات التي يمكن للطلاب التقدم لها بعد تحقيق نسبة 60٪ في اختبار القدرات في كليات جامعة الملك خالد، وتتضمن:

تخصّصات الكليات العلمية : تم الإعلان عن قبول طلبات التسجيل للطلاب بنسبة تحقيق (30%) من معدل امتحان القدرات العامة، و (40%) من معدل الامتحان التحصيلي، و (30%) من معدل الثانوية العامة.

تم الإعلان عن قبول طلبات التسجيل للطلاب بنسبة تحقيق (30%) من معدل امتحان القدرات العامة، و (40%) من معدل الامتحان التحصيلي، و (30%) من معدل الثانوية العامة. تتنوع تخصصات المسار الإداري للطالبات ستقبل جامعة الملك خالد طلبات تسجيل الطالبات الإناث بشرط تحقيق نسبة 30٪ من معدل اختبار القدرات العامة، ونسبة 40٪ من معدل اختبار التحصيل الدراسي، ونسبة 30٪ لمعدل الثانوية العامة.

ستقبل جامعة الملك خالد طلبات تسجيل الطالبات الإناث بشرط تحقيق نسبة 30٪ من معدل اختبار القدرات العامة، ونسبة 40٪ من معدل اختبار التحصيل الدراسي، ونسبة 30٪ لمعدل الثانوية العامة. تخصصات المسار الإداري للطلاب سيتم قبول طلبات تسجيل الطلاب في هذه الأقسام بعد تحقيق نسبة 50٪ من معدل امتحان القدرات العامة و50٪ من معدل الثانوية العامة.

تخصصات في جامعة أم القرى

أشارت إدارة القبول والتسجيل إلى عدد من التخصصات الحيوية في كليات جامعة أم القرى، بناءً على نسبة نجاح 60٪، وهي كما يلي:

التخصصات الطبيّة يتم قبول طلبات التسجيل في مجالات الطب للطلاب الذين حصلوا على معدل مرتفع. تحصيل نسبة (30%) من درجات امتحان القدرات العامة، و (20%) من درجات امتحان التحصيلي، ونسبة (50%) من معدل الثانوية العامة.

يتم قبول طلبات التسجيل في مجالات الطب للطلاب الذين حصلوا على معدل مرتفع. التخصصات العلميّة والإداريّة سيتم قبول تسجيل الطلاب الجدد بالجامعة بعد تحقيق النسبة المحددة. تحقيق نسبة 30٪ من إجمالي درجة اختبار القدرات العامة، ونسبة 20٪ من إجمالي درجة امتحان الحصول على المعرفة، ونسبة 50٪ من إجمالي معدل الثانوية العامة.

سيتم قبول تسجيل الطلاب الجدد بالجامعة بعد تحقيق النسبة المحددة. تخصصات اللغة الانجليزية للاناث يتم قبول الطالبات الإناث في هذه البرامج بعد تحقيق النسب المطلوبة التي تم تحديدها وفقاً للمعايير التالية: تحقيق نسبة (10٪) من معدل امتحان القدرات العامة، و (10٪) من معدل الامتحان التحصيلي، ونسبة (40٪) من معدل امتحان قدرات اللغة الإنجليزية، و (40٪) من معدل الثانوية العامة.

يتم قبول الطالبات الإناث في هذه البرامج بعد تحقيق النسب المطلوبة التي تم تحديدها وفقاً للمعايير التالية: تخصصات اللغة الإنجليزية للطلاب الذكور يتم قبول الطلاب الذكور في هذه البرامج بعد تحقيق النسب المطلوبة والمحددة وفقًا للشروط التالية: تحقيق نسبة 20٪ من معدل امتحان القدرات العامة، ونسبة 40٪ من معدل امتحان قدرات اللغة الإنجليزية، ونسبة 40٪ لمعدل الثانوية العامة.

يتم قبول الطلاب الذكور في هذه البرامج بعد تحقيق النسب المطلوبة والمحددة وفقًا للشروط التالية: التخصصات النظرية للطلاب تقبل هذه التخصصات الطلاب الذين حصلوا على نسبة (40%) في اختبار القدرات، ونسبة (60%) في معدل الثانوية العامة. التخصصات النظرية للطالبات يتم قبول الطالبات بعد تحقيق نسبة (20%) في امتحان القدرات، ونسبة (20%) من معدل الامتحان التحصيلي، ونسبة (60%) من معدل الثانوية العامة.

تقبل هذه التخصصات الطلاب الذين حصلوا على نسبة (40%) في اختبار القدرات، ونسبة (60%) في معدل الثانوية العامة.

اختصاصات المقدمة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز

تم الإعلان عن باقة من التخصصات الهامة للكليات التابعة لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز وفق نسبة 60% للقدرات، وكانت كالتالي:

تتنوع تخصّصات الكليات العلمية والإنسانية. سيتم قبول طلبات التسجيل للطلاب الذين حصلوا على النسب المئوية التالية: 20% من معدل امتحان القدرات العامة، و20% من معدل الامتحان التحصيلي، و60% من معدل الثانوية العامة.

سيتم قبول طلبات التسجيل للطلاب الذين حصلوا على النسب المئوية التالية: 20% من معدل امتحان القدرات العامة، و20% من معدل الامتحان التحصيلي، و60% من معدل الثانوية العامة. تخصصات الكليات الصحية سيتم قبول طلبات تسجيل الطلاب في كليات الصحة بعد تحقيق نسبة ٣٠٪ من معدل الامتحان العام، ونسبة ٤٠٪ من معدل الامتحان التحصيلي، ونسبة ٣٠٪ من معدل الثانوية العامة.

تخصصات في جامعة الطائف

يُمكن للطالب الحاصل على نسبة 60% في اختبار القدرات الالتحاق بالكليات التابعة لجامعة الطائف في المسارات التالية:

تخصصات الكليات الصحية سيتم السماح بقبول طلبات التسجيل للطلاب بعد تحقيق النسب الموزونة اللازمة. تمثل (30٪) من معدل امتحان القدرات العامة، و(30٪) من معدل الامتحان التحصيلي، و(40٪) من معدل الثانوية العامة.

سيتم السماح بقبول طلبات التسجيل للطلاب بعد تحقيق النسب الموزونة اللازمة. تحديدها بالعربية السهلة سوف تستقبل كلية الطب التطبيقي تسجيل الطلاب الذين حققوا النسب المذكورة التالية: تحقيق نسبة ٣٠٪ من درجة اختبار القدرات العامة، ونسبة ٣٠٪ من درجة اختبار التحصيلي، ونسبة ٤٠٪ من معدل الثانوية العامة.

سوف تستقبل كلية الطب التطبيقي تسجيل الطلاب الذين حققوا النسب المذكورة التالية: تتخصص كلية الشريعة في قسم القراءات لطلابها وطالباتها. يمكن قبول الطلاب في برامج الكلية بعد تحقيق المتطلبات التالية: 30٪ من درجة امتحان القدرات العامة و 20٪ من المقابلة الشخصية و 50٪ من معدل الثانوية العامة.

يمكن قبول الطلاب في برامج الكلية بعد تحقيق المتطلبات التالية: تخصصات كلية الهندسة سيتم قبول الطلاب في الجامعة للعام 1446 بناءً على النسب التالية التي تم تحقيقها. تمثل (30٪) من معدل القدرات العامة، و (30٪) من معدل الامتحان التحصيلي، و (40٪) من معدل الثانوية العامة.

سيتم قبول الطلاب في الجامعة للعام 1446 بناءً على النسب التالية التي تم تحقيقها. تخصصات الفصول في كلية الآداب تشمل قسم اللغات الأجنبية للطلاب والطالبات. سيتم قبول الطلاب في الجامعة بعد تحقيق النسب الموضحة أدناه: تحقيق نسبة قدرها ٣٠٪ في امتحان القدرات، و٢٠٪ في امتحان كفايات اللغة الإنجليزية، و٥٠٪ في امتحان الثانوية العامة.

سيتم قبول الطلاب في الجامعة بعد تحقيق النسب الموضحة أدناه: التقبيل في الكليات الأخرى بجامعة الطائف : يتم القُبول بعد تحقيق النسب الآتية: 40% من الوزن يأتي من امتحان القدرات، في حين أن 60% يأتي من معدل الثانوية العامة.

يتم القُبول بعد تحقيق النسب الآتية:

التخصصات التي تقبل نسبة 55٪ في امتحان القدرات لعام 1446.

هناك عدد من التخصصات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها بنسبة قبول 55٪ في البرامج التعليمية التالية للعام الدراسي 1446.