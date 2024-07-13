“ارتفاع جديد” كم سجل سعر صرف الدولار في العراق اليوم البنك المركزي والبورصات بعد الارتفاع

تعرضت أسعار صرف الدولار الأمريكي لارتفاع ملحوظ في الأسواق العراقية، حيث شهدت بغداد وأربيل ارتفاعاً في قيمته مقابل الدينار العراقي اليوم، وفي تحليل للوضع، يشير الخبراء إلى عدة عوامل قد تكون مسببة لهذا الارتفاع، من بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات السياسية الداخلية، أثار هذا الارتفاع قلقاً بين المواطنين والتجار على حد سواء، حيث يؤثر مباشرة على تكاليف الحياة اليومية والوضع الاقتصادي العام.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

في ظل تقلبات سعر الدولار في البورصات الرئيسية في العراق، يبقى سعر الدولار في البنك المركزي ثابتاً، وفقًا للأسعار المسجلة اليوم 10 يوليو 2024 فقد جاء سعر الدولار مقابل الدينار على النحو التالي:

الكمية بالدولار السعر بالدينار العراقي 1 دولار 1,310,4900 دينار عراقي 5 دولار 6,552,4500 دينار عراقي 10 دولار 13,104,9000 دينار عراقي 20 دولار 26,209,8000 دينار عراقي 25 دولار 32,762,2500 دينار عراقي 50 دولار 65,524,5000 دينار عراقي 100 دولار 131,049,0000 دينار عراقي 200 دولار 262,098,0000 دينار عراقي 250 دولار 372,622,5000 دينار عراقي 500 دولار 655,245,0000 دينار عراقي

يعكس ثبات سعر الدولار في البنك المركزي الاستقرار النسبي، مما يُوفر الثقة للمواطنين والتجار على حد سواء. سنوافيكم بأي تطورات جديدة في هذا الشأن.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث سجلت اليوم 10 يوليو 2024 الأسعار التالية:

ارتفعت أسعار صرف الدولار حيث سجل سعر 100 دولار مقابل 150000 دينار في بورصتي الكفاح والحارثية.

فيما يتعلق بالأسعار في سوق الصيرفة ببغداد، فقد بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، بينما كان سعر الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، كانت هناك زيادة كذلك، حيث سجل سعر البيع 149700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149600 دينار لكل 100 دولار.

متى ينخفض سعر الدولار في العراق؟

كشف جبار كوران، المتحدث الرسمي باسم سوق العملة في السليمانية، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية، تبين أن ارتفاع سعر الدولار يعود التالي:

تخفيض تدفق النقد الأجنبي وعدم اتخاذ بعض الإجراءات كربط كل المصارف بالمنصة الإلكترونية. ومن جهة أخرى، يعزى الارتفاع أيضا إلى الطلب الهائل على الدولار وعجز البنك المركزي عن تلبية احتياجات الشركات والمكاتب التي تعتمد على النقد الأجنبي بشكل يومي.

ورغم أن كوران أكد أن هذا الارتفاع غير مرتبط بأزمات سياسية أو اقتصادية، متوقع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تجاوزت 150 ألف دينار لكل 100 دولار.

كم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم؟

في الثالث عشر من يوليو، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أسواق العراق، وفقًا لأحدث التغيرات، فإن نسب التحويل للدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي هي كما يلي:

الدولار الأمريكي (USD) الدينار العراقي (IQD) 1 USD 1,310.26 IQD 5 USD 6,551.3 IQD 10 USD 13,102.6 IQD 25 USD 32,756.5 IQD 50 USD 65,513 IQD 100 USD 131,026 IQD 500 USD 655,130 IQD 1,000 USD 1,310,260 IQD 5,000 USD 6,551,300 IQD 10,000 USD 13,102,600 IQD

هذا التحديث يعكس الزيادة في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في هذا اليوم، يجب على المستثمرين والمواطنين متابعة السوق بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك التغييرات في أسعار العملات.