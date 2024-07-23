طريقة دخول منصة مدرستي مع بداية العام الدراسي الجديد 1446

كيفية الوصول إلى منصة مدرستي مع بداية العام الدراسي الجديد 1446 هـ أعلنت وزارة التعليم السعودية عن استئناف الدراسة الوجاهية في العام الدراسي الجديد 1446، بتدابير وقائية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية. هناك استفسارات كثيرة حول كيفية الوصول إلى منصة مدرستي في بداية العام الدراسي الجديد 1446، وسنقوم بالتعرف عليها الآن.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

منصة مدرستي التعليمية إحدى أنظمة إدارة التعلم الإلكترونية عن بعد تجمع العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تعزز عمليات التعلم والتدريس، بهدف تحقيق جميع الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات. تساعد هذه النظم في تطوير مهارات الطلاب والقيم والمعرفة التي تلائم متطلبات العصر الرقمي. كما تتيح للطلاب التفاعل مع المعلمين والتفاعل مع زملائهم من خلال منتديات النقاش، وهذا يساعد في تجاوز مشكلة الانعزال الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر على الطلاب نفسياً واجتماعياً. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه النظم في تعزيز الصحة الرقمية للطلاب والمعلمين من خلال التواصل عبر الدردشة الفورية أو البريد الإلكتروني وغرف المعلمين.

كيفية الوصول إلى منصة مدرستي مع بداية العام الدراسي الجديد 1446.

يستطيع الطلاب والطالبات الوصول إلى منصة مدرستي عبر الطريقة التالية:

التسجيل في منصة مدرستي للولوج للخدمة

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختر حساب الطالب.

اختر نظام مايكروسوفت

إدخال بيانات حساب مايكروسوفت أوفيس الشخصية للمستخدم، سواء كان طالبًا أو مدرسًا، وتشمل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على تسجيل الدخول.

وسيلة الاتصال مع الطلاب والمعلمين عن طريق منصة مدرستي.

يمكن للطلاب والطالبات التواصل عبر منصة مدرستي مع زملائهم أو مع المعلمين بحرية تامة. يُمكنهم مشاركة المنشورات المختلفة للتعبير عن وضعهم الدراسي والتواصل مع الآخرين عبر المنصة التعليمية باتباع الإرشادات المحددة

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية “ من هنا “.

اضغط على تسجيل دخول أعلى الشاشة.

اختر حساب مايكروسوفت.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإختيار التواصل المجتمعي.

اختر التواصل المجتمعي.

ستجد في الصفحة الرئيسية للطالب فرصة لنشر المحتوى على الصفحة الرئيسية.

قم بكتابة المنشور في المساحة المتاحة.

اختر الأيقونة المناسبة للصور أو الروابط أو الملفات إذا كنت ترغب في إضافتها.

اضغط على نشر.

سيتم نشرها على الصفحة الاجتماعية، ويمكن لجميع أفراد المدرسة التفاعل مع هذه المنشورات عن طريق الإعجاب أو عدم الإعجاب والتعليقات والإبلاغات.

يمكن تعديله أيضًا من خلال النقر على السهم الموجود في الأعلى من الشاشة.

رابط منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من البوابات الإلكترونية التي سهلت على الطلاب والطالبات عملية التعلم ومتابعة الدروس المختلفة عبرها. وقد استخدمتها وزارة التعليم السعودية في التعليم عن بعد في السنة الماضية، وكانت ناجحة للغاية. يمكن الوصول لمنصة مدرستي التعليمية عبر الرابط الموجود. saudiplatform.com والنقر على الرابط المدرج.