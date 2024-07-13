“ابنك هيبهرك بذكائه وأخلاقه” سيب قناة طيور الجنة تربيه بأجمل البرامج الأناشيد.. اضبط ترددها الجديد 2024

قناة طيور الجنة من أهم الفضائيات التي يسعى جميع الآباء لتنزيلها على أجهزة الرسيفر لديهم وبالتالي فقد تمكنت القناة من نيل معدل كبير من البحث لأنها من أشهر القنوات المتخصصة لتوفير محتوى متميز للأطفال، وبالتالي تساعد في تعزيز مهارات وقدرات الأطفال بشكل غير مباشر بالإضافة إلى أن القناة توفر هذه الإرشادات بسهولة من خلال بعض الرسوم الملونة علاوة على ذلك فإنها توفر البرامج والأناشيد والأغاني التعليمية طوال اليوم دون انقطاع بصورة ممتازة وجودة عالية في الصوت.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تسعى إدارة القناة إلى نشر الرسائل الايجابية لجميع الأطفال من مختلف الفئات العمرية وذلك لبناء جيل على دراية كاملة بكافة ما يدور حوله، كما تحرص القناة على توفير محتوى بجودة عالية يساهم في تفاعل الأطفال الإيجابي، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

قناة طيور الجنة على عربسات

يمكن تنزيل القناة أيضًا على عرب سات حتى يتمكن معظم سكان الشرق الأوسط من مشاهدة ما تبثه القناة على شاشتها، وبالتالي من أجل تنزيل القنوات على الرسيفر يتم إدخال البيانات التالية:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD

ما هي أهمية قناة طيور الجنة بيبي؟

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي توفر محتوى متنوع من خلال البرامج التعليمية والترفيهية لذلك فإنها تعتبر من أساسيات رحلة الاطفال لتعلم العديد من المهارات التي تعزز قدراتهم العقلية وتنمي فيهم روح التعاون، وذلك لبناء جيل قوي على دراية بتعاليم الدين الإسلامي من خلال الأناشيد الدينية التعليمية كما يتمكن من التعرف على عادات وتقاليد المجتمع العربي وذلك عبر البرامج التي تبثها القناة على شاشتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن القناة تقدم برامجها على أعلى المستويات من الدقة دون انقطاع في الرؤية أو تشويش في الصورة حيث يعمل البث على مدار الساعة بدقة وجودة عالية، لذلك يظل هدف القناة الأساسي في كل فترة هو تغيير التردد لتطوير محتوى القناة وتحسين جودة الصوت والصورة التي توفرها وبالتالي تقدم أفضل تجربة يمكن للمشاهدين الحصول عليها.