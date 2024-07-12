“وينك يا لولو حرامي سرق لولو” ثبت الآن تردد قناة وناسة كيدز 2024 على جميع الأقمار الصناعية

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“وينك يا لولو حرامي سرق لولو” ثبت الآن تردد قناة وناسة كيدز 2024 على جميع الأقمار الصناعية
مين سرق لولو…حدث الآن تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024 على جميع الأقمار الصناعية

قناة وناسة كيدز واحدة من أبرز القنوات الرائدة في تقديم محتوى مميز للأطفال لا يحتوي على مشاهد عنيفة أو خادشة للحياء وأهم ما يميز القناة هو اعتمادها على الشخصية الرئيسية المحببة لجميع الأطفال لولو والتي تقدم مجموعة من الأغاني والرسوم المتحركة التي تتناول العديد من مختلف جوانب حياة البيبي الصغير في المنزل، وجدير بالذكر أن هذه الأغاني والمحتوى الذي يخص لولو يلقى إقبالًا كبيرًا من جميع الأطفال في مختلف الوطن العربي مما يجعلها أكثر الأعمال المفضلة لدى الصغار.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

جميع الأطفال بإمكانهم الاستمتاع بالمحتويات الكرتونية المفضلة لديهم والآمنة من خلال قناة وناسة كيدز، لذلك يمكن ضبط أجهزة الرسيفر على تردد القناة لاستقبال البث، وذلك من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

يتم تنزيل القناة و استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة الآتي:

  • التردد: 11470.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • الجودة: SD.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

كما يتمكن مستخدمي القمر الصناعي عرب سات من ضبط القناة على أجهزتهم بسهولة، وذلك من خلال إضافة البيانات التالية للتردد:

  • التردد: 11270.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • الجودة: SD.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز 2024

يتم ضبط التردد بسهولة على أجهزة الاستقبال من خلال بعض الإرشادات التفصيلية التي توضح كيفية تثبيت التردد على الجهاز، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • يتم التحديد على القائمة من خلال الضغط على زر الريموت الكنترول المخصص للتحكم في جهاز الرسيفر عن بعد.
  • بعد ذلك يتم التحديد على أيقونة البحث اليدوي من القائمة.
  • يتم نقلك مباشرة إلى خيار إضافة قنوات جديدة.
  • يترتب على ذلك إضافة معلومات القناة من خلال إدراج التردد والاستقطاب وجميع إحداثيات التردد.
  • بعد الانتهاء من إدخال البيانات وفي النهاية انتقل إلى خيار تحميل القناة ثم انتظر حتى يتمكن الجهاز من البحث والتحميل في ثواني معدودة.
  • أخيرًا بمجرد أن تكتمل عملية التثبيت عليك اختيار زر حفظ لتتمكن من مشاهدة القناة في أي وقت بعد ذلك.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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