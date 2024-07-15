استعلم من هنا.. رابط نتائج توجيهي 2024 فلسطين برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

نتائج توجيهي 2024 فلسطين، تمثل نتيجة تعب وجهد الطلاب على مدار عامين من الدراسة الجادة والاستعداد الشامل، و تعتبر مناسبة هامة و محورية لحياة الطلاب و مسارهم التعليمي والمهني المستقبلي وتعكس الجهود الكبيرة التي بذلوها ومستوي فهمهم ومهاراتهم في عدة مواد دراسية كما تعتبر نقطة تحول حيث تفتح لهم الأبواب للاختيارات المتعددة في المجالات الجامعية، وفي المقال سنقدم لكم نتائج توجيهي 2024 فلسطين.

نتائج توجيهي 2024 فلسطين

للحصول على نتائج توجيهي 2024 فلسطين من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ابحث عن رابط نتائج التوجيهي أو النتائج النهائية للامتحانات.

اختر خيار نتائج التوجيهي لعام 2024.

ادخال رقم الجلوس واسم الطالب كما هو مسجلين في النظام.

حدد الفرع العلمي أو الأدبي بناء على اختيار الطالب.

اضغط على زر عرض النتيجة، وسوف يتم عرض النتيجة التي تشمل الدرجات المفصلة والمجموع الكلي للطالب.

إحصائيات نتائج توجيهي 2024 في فلسطين

وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أدى ما مجموعه 87,826 طالبا وطالبة امتحانات التوجيهي للعام الدراسي 2022/2024 في المحافظات الجنوبية وقطاع غزة تضمنت الامتحانات جميع الفروع والأرقام التي تعكس تنوعا واسعا في اهتمامات واختيارات الطلاب وتوجهاتهم التعليمية والإحصائيات كالآتي:

الفرع العلمي كالتالي: 24,540 طالبا.

الفرع الأدبي كالآتي: 54,641 طالبا.

ريادة الأعمال كالتالي: 3,917 طالبا.

الفروع المهنية كالآتي: 3,486 طالبا وطالبة.

فروع القانون كالتالي: 1,242 طالبا وطالبة.

نتيجة التوجيهي فلسطين من اوريدو

نتائج توجيهي 2024 فلسطين قبل الاطلاع عليها والدخول عبر الموقع فيتم الدخول عبر الهاتف وكتابة بعض الخطوات وللاطلاع عليهم كالتالي: