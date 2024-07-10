الان.. موعد عرض صلاح الدين  Selahaddin الجزء الثاني مدبلجة للعربية

تمكن مسلسل صلاح الدين، من جذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، ليكون من أهم المسلسلات التاريخية التي عملت رسخ كبير أمام المشاهدين، خاصة وأن هذا العمل الضخم ينقل حياة الناصر صلاح الدين، وكم الحروب التي واجهها ضد الأعداء، ليبدع النجم “أوغور غونيش” في دور صلاح الدين الأيوبي الأيوبي، ويمكنك التعرف على الموعد الرسمي لإذاعة الموسم الثاني من المسلسل، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

مسلسل صلاح الدين جزء ثاني

عمل مسلسل صلاح الدين الأيوبي، على رسخ حياة الناصر صلاح الدين وكم الحروب التي واجهها في الفترة الأخيرة، وعليه فإنه من المتوقع إذاعة الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي سيكون في شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل، خاصة بعد نشر إعلانات ترويجية تشمل الموسم الثاني ما بين الحروب والتخطيط المستمر لفتح المدن التي احتلها الصلبيين ومن أهمها فتح مدينة القدس التي دام حصارها لفترة كبيرة من الوقت.

قنوات ناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، ومن أبرزها قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل المترجمة للعربية ومدبلجة كذلك، بحيث يستمتع بها ملايين المتابعين والمشاهدين في مختلف العالم، ويمكنك تنزيل بعض القنوات الأخرى التي جاء ترددها وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي للقناة فهو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 10796.

استقطاب القناة يتمثل في كونه عمودي.

معامل الترميز الخاصة بالقناة يكون 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 مسلسل صلاح الدين الأليوبي

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم تنزيل قناة الفجر الجزائرية ومتابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم المسلسلات التاريخية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة الفجر فهو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 12647.

معامل الترميز الجديد للقناة فهو 27500.

استقطاب القناة هو أفقي.

كيف انزل القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

وجاءت أبرز خطوات القيام بتنزيل القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، لمشاهدة هذا العمل التاريخي، وفقًا للأتي:-