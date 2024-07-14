موعد القبول لدبلوم الكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم 1446 خطوات التقديم وشروط القبول

بسبب تساؤل العديد من الطلاب الذين يسكنون في منطقة القصيم مؤخرًا عن موعد القبول لدبلوم الكليات التقنية والمعاهد في المنطقة، قد قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم بالإعلان فتح باب القبول لعام 1446، وقد أعلنت أيضًا عن أن التسجيل في الفصل التدريبي الأول يكون إلكتروني، من أجل توفير وقت وجهد الطلاب ومنع الازدحامات أيضًا، ولذلك يجب أن يقوم كافة طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بالتقديم.

خطوات التقديم على الكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم 1446

حين ترغب في التقديم على أحد تخصصات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1446، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

في البداية سيكون عليك تحديد التخصص الذي تريده.

يجب أن تكون شروط القبول في التخصص الذي تريده متوافقة معك.

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أضغط على أيقونة بوابة قبولي.

أدخل كافة البيانات المطلوبة أمامك، وقم بإرفاق المستندات المطلوبة أيضًا.

أدفع رسوم التقديم بالطريقة التي تناسبك.

سوف يتم إرسال بريد إلكتروني لك من أجل تأكيد طلبك، وحينها سيتم مراجعة طلبك والرد عليه خلال أيام قليلة.

موعد القبول لدبلوم الكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم 1446

قد قام المهندس أحمد بن علي الحمودي مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم بالإعلان عن أن موعد القبول لدبلوم الكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم لعام 1446، سيكون كالتالي: قد بدأ التقديم للبنين في الفترة الصباحية من يوم الأحد الموافق يوم 30 يونيو، وقد بدأ التقديم للبنات في الفترة الصباحية من يوم الإثنين الموافق يوم 1 يوليو، أما بالنسبة لدبلوم الكليات التقنية في الفترة المسائية للبنات والبنين فسوف تبدأ من يوم الأحد الموافق يوم 7 يوليو، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد سوف يبدأ أيضًا من يوم الأحد الموافق يوم 7 يوليو.

شروط القبول بدبلوم الكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم 1446

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتساءلون عن شروط القبول لدبلوم الكليات التقنية والمعاهد بمنطقة القصيم لعام 1446، فهناك العديد من الشروط بالفعل، ومنها: