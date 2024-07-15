لينك شغال.. رابط وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الإسم 2024 وكيفية الإستعلام بالخطوات

وزارة التربية في سوريا تعتبر من الجهات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النظام التعليمي في البلاد، تأسست بهدف تحقيق التقدم والتطوير في مجال التعليم، وتوفير فرص تعليمية عادلة وجودة للطلاب في جميع أنحاء سوريا ومن خلالها معرفة النتائج وذلك عبر الدخول لموقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الإسم، كما تتولي العديد من المهام الأساسية الأخرى في وضع المناهج الدراسية وتطويرها، وفي المقال سنقدم لكم رابط وزارة التربية السورية للبحث عن نتائج التاسع حسب الاسم.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الإسم

وفق التوضيحات المقدمة من الوزارة، يمكن الدخول عبر وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم و استخراج النتائج عبر التالي:

ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

انقر على نتائج الإمتحانات من الصفحة الرئيسية.

اختر المرحلة الدراسية المناسبة، وفي هذه الحالة الصف التاسع.

حدد الدور الأول للسنة الدراسية 2024.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة، مثل اسم المحافظة والإدارة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال اسم الطالب بالشكل الثلاثي ورقم الاكتتاب الخاص به.

انقر على عرض النتائج.

انتظر لحظات حتى تظهر نتيجة الطالب بدرجاته في كل مادة والمجموع الكلي.

استعلام نتائج التاسع سوريا 2024

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الإسم، أشارت إلى وجود خيارات متعددة للاطلاع على النتائج، حيث يمكن للطلاب استخدام التطبيق الخاص بالإختبارات على الهواتف المحمولة بالخطوات الآتية: