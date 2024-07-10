تابع معنا القط والفار وذكريات طفولتنا، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات 2024، هل تتذكر طفولتك التي كانت بين القط والفأر؟ لا تفوت فرصة استعادة ذكرياتك مع قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات، حيث يمكنك الآن متابعة أحدث حلقاتهم في عام 2024، حيث تُعتبر قناة توم وجيري واحدة من القنوات الكرتونية الأكثر شعبية في الوطن العربي، تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين التسلية والتعليم، بما في ذلك أفلام الكرتون المحبوبة والبرامج التعليمية المسلية.

تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات 2024

نصل معا الآن إلى القط والفار وذكريات طفولتنا تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات 2024، حيث يمكنك متابعة قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات، ومتابعة أفضل برامج القط والفار الجديدة، والعديد من البرامج المميزة الأخرى عبر شاشة قناة توم وجيري من خلال الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات:

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

تردد قناة توم وجيري على العرب سات:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY 2024

بعد أن خضنا معا تجربة مميزة توصلنا من خلالها إلى القط والفار وذكريات طفولتنا، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات 2024، لتثبيت قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد. ابحث عن خيار البحث عن القناة. اختر البحث اليدوي. أدخل التردد المناسب لقناة توم وجيري. اضغط على زر التثبيت عند ظهور القناة.

قناة توم وجيري ليست مجرد قناة كرتونية، بل هي مرافق ترفيهية وتعليمية تساهم في تنمية خيال الأطفال وتعزيز قيم الصداقة والمسؤولية. انضم إلينا الآن واستمتع بمشاهدة البرامج على مدار اليوم بجودة عالية للصورة والصوت.

أجدد برامج قناة توم وجيري

بعد أن خضنا معا تجربة مميزة تعرفنا من خلالها إلى القط والفار وذكريات طفولتنا، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات 2024، نطل عليكم الآن بأجدد برامج قناة توم وجيري، حيث تضم القناة مجموعة مميزة من البرامج المميزة والتي تتمثل فيما يلي:

توم وجيري.

الكلب سبايك.

سبايك وتيكي.

بوتش.

مامي تو شوز.

نيبيلز.

حلقات توم وجيري الجديدة.

سبايدر مان.

مميزات قناة توم وجيري

بعد أن سلطنا الضوء على القط والفار وذكريات طفولتنا، تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات 2024، ننتقل بكم الآن إلى مميزات قناة توم وجيري والتي نذكر لكم منها ما يلي: