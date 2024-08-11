موعد نزول دعم سكني الأرقام الخاصة بالاستفسارات حول الدفعات

قام صندوق التنمية العقارية بتوضيح موعد إسقاط المساعدة السكنية، حيث رغب العديد من المستفيدين في معرفة موعد صرف مساعدة الدعم في أغسطس 2024، فأكد البرنامج إمكانية الاستعلام من خلال موقعه الإلكتروني عن الموعد ، ففي هذا الإطار، يقدم برنامج ”سكني“ مساعدة غير مستردة تصل إلى 150 ألف ريال سعودي للمستفيدين، ولذلك أوضحت الوزارة أن هناك بعض الشروط لاستفادة الأفراد من المساعدة السكنية.

موعد نزول الدعم السكني

يوضح صندوق التنمية العقاري أنه يتم إيداع الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر بالتقويم الميلادي، ويتم دفع الدعم خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من يوم 24 من ذلك الشهر، وأنه في هذا الإطار تم دفع إعانة هذا الشهر يوم الأربعاء 24 أغسطس الموافق 18 محرم 1446.

استفسارات حول دفعات الدعم السكني

أوضح برنامج ”سكني“ أنه يمكن لجميع المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الاستعلام عن وصول الإعانات الخاصة بهم من خلال البوابة الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة سكني .

ثم اكتب البيانات المطلوبة، بما في ذلك كلمة المرور والاسم.

ثم اختر المربع الخاص بالدفعات المالية.

سيتم عرض نتائج الإعانة في الوقت المحدد.

تسجيل الدخول إلى بوابة سكني

يعتبر برنامج سكني أحد أنواع الدعم المقدم لجميع المستفيدين، وللاستفادة من الدعم السكني سيكون وفقاً للائحة، لذا يجب على جميع المستفيدين استيفاء الشروط أولاً ثم التقدم بطلب الدعم ويتبع ذلك التسجيل الإلكتروني أن استمرارية الدعم تختلف باختلاف اختيار المنتج، حيث يتم ذلك من خلال التطبيق أو منصة سكني، وذلك وفقاً لاتباع الخطوات الآتية: