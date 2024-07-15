المعمول بالسميد الفاخر.. طريقة عمل معمول ال 10 دقائق في المنزل بالمقادير المضبوطة والاقتصادية

يعد المعمول بالسميد هو من أشهر الحلويات في الوطن العربي وبالأخص الشعب الفلسطيني وهو يصنع في مواسم الأعياد وخاصة عيد الفطر ويتمتع بطعمه اللذيذ، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يحبون المعمول بالسميد وخاصة الأطفال ،ولكن يوجد بعض ربات المنزل لا يعرفون كيفية تحضيره ولذلك يقومون بالبحث عن طريقة عمل المعمول بالسميد لأفراد أسرتها و لتحضير المعمول بالسميد يجب تتبع بعض الخطوات البسيطة و توفير بعض المكونات التالية الذكر.

مقادير المعمول بالسميد

لتحضير المعمول احضار المكونات:

مقدار 5 أكواب من السميد الناعم.

مقدار كوب ونصف من السميد الخشن.

300 جرام من السمن الحيواني أي ما يعادل كوبًا نصف.

200 جرام من الزبدة.

مقدار ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

وأيضًا ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة مع أربع معالق كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من الشومر.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

ومقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة.

مقدار كيلو ونصف من التمر ( المطحون والمعجون بالزبدة وزيت الزيتون وعليه رشه من القرفة المطحونة والهيل المطحون وجوز الطيبه والشومر واليانسون).

طريقة تحضير المعمول بالسميد

لتحضير المعمول بالسميد يجب تتبع الخطوات التالية: