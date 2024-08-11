بداية العد التنازلي على موعد ايداع الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مواعيد نزيل وديعة الضمان الاجتماعي لدفعات شهر أغسطس وذلك بعد استفسارات المواطنين، فقد أوضحت الوزارة أنه يتم تنزيل الدعم في موعد ثابت لكل شهر لأول شهر بالتقويم الميلادي، مع تغيير موعد واحد فقط إذا صادف يوم عطلة رسمية أو إجازة رسمية، ولكن يتم تنزيل نتائج الاستحقاق بين 25 و30 من ذلك الشهر قبل موعد الإيداع.

موعد ايداع الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية أن الدعم خلال شهر أغسطس سيتم تنزيل الدعم في موعده في اليوم الأول من كل شهر، ولكن يجب التحقق من نتائج الأهلية أولاً، ويمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي ل منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر برنامج المساعدة الخاص بالمستفيد.

ثم اختر برنامج الضمان المطور.

وأخيراً، انقر على الاستعلام عن أهلية المستفيد.

يتم عرض نتيجة أهلية المستفيد، إذا كانت متوفرة.

تقدين طلب اعتراض للضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية إجراءات الاعتراض على الضمانات الاجتماعية المطورة من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك بإدخال البيانات المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة وتتمثل فيما يلي: