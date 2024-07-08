الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس: تابع تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

تُعَدُّ قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي تقدم المسلسلات التركية التاريخية، حيث يبحث الكثيرون يوميًا عن ترددها الجديد لعام 2024، خاصةً كونها الناقل الحصري لمسلسل “المؤسس عثمان” الجزء السادس، هذا المسلسل الذي حققت أجزائه الخمس السابقة نجاحًا كبيرًا عالميًا وجذب الجماهير، محققًا شعبية كبيرة خلال مواسم عرضه السابقة، كما نجحت قناة الفجر الجزائرية في عرض العديد من المسلسلات التي حصدت ملايين المشاهدات، بما في ذلك مسلسل “المؤسس عثمان” الذي يروي قصة نشأة الدولة العثمانية والصراعات التي واجهتها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

لتتمكن من استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على التلفاز، يجب عليك معرفة تردد القناة والمعلومات المتعلقة بها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، والتي تشمل الآتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس على قناة الفجر

من المقرر عرض مسلسل “المؤسس عثمان” الموسم السادس في عام 2024، ومن المتوقع أن يكون في منتصف شهر أغسطس القادم، حيث يتم حاليًا تصوير حلقات الجزء السادس من المسلسل، استعدادًا لعرضه على القنوات التركية والعربية، من المتوقع أن تتضمن حلقات الموسم الجديد العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

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