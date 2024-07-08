بشكل رسمي.. خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا بالأسم ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا، استمرت امتحانات البكالوريا لمدة 20 يوماً، وخلال هذه الفترة لم تتلقَ وزارة التربية والتعليم السورية أي شكاوى بخصوص الامتحانات أو سير العملية الامتحانية، الآن حان وقت استخراج نتائج البكالوريا باستخدام الاسم أو رقم الاكتتاب، باتباع الخطوات المناسبة، يمكن للطلاب الوصول بسهولة إلى نتائجهم من خلال التطبيق الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السورية.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا:

أولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

ثم يتم الضغط على قسم النتائج الامتحانية لعام 2024.

بعد ذلك ستظهر نتائج البكالوريا سوريا 2024.

يتم إدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم يتم كتابة الاسم الثلاثي للطالب.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

ثم يتم تحديد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتائج.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا

تم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2024 باستخدام رقم الاكتتاب، العام الماضي، سجلت نتائج بكالوريا سوريا نسبة نجاح بلغت 66.33% للفرع العلمي و68.68% للفرع الأدب، حسب الأخبار الواردة من الوزارة، من المتوقع أن تكون نتائج هذا العام أفضل، بالإضافة إلى ذلك، تستعد وزارة التربية السورية لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى سوريا، من جهة أخرى، حذرت الوزارة والجهات الأمنية أولياء الأمور من استخدام الألعاب النارية والأسلحة النارية أثناء الاحتفالات، مشددة على أن ذلك يشكل خطرًا على المواطنين والمرافق العامة والخاصة.