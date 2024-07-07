اروع طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع المنعش في المنزل حضريه مثل الكافيهات واحلى

يزداد البحث عن طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنه يعتبر من الأساسيات على كل مائدة خاصة في فصل الصيف والربيع حيث يوفر للجسم ترطيبًا وانتعاشًا يخفف من حرارة الجو إذ يمتاز هذا العصير بسهولة تحضيره بمكونات متوفرة في كل منزل، وله العديد من الفوائد الصحية مثل تقوية المناعة، وبفضل شعبيته الكبيرة كعصير مفضل للجميع، قامت شركات المياه الغازية بإنتاج مشروب غازي بطعم الليمون بالنعناع.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

يمكنك سيدتي تحضير طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع من خلال المكونات التالية:

الليمون

بعض أوراق النعناع

مكعبات ثلج

قرفة.

سكر أو عسل.

طريقة التحضير

ضعي الليمون المقطع والسكر أو العسل وأوراق النعناع والماء في الخلاط.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتصفية الخليط لإزالة أي شوائب أو قطع غير مرغوب فيها.

احضري أكواب العصير وضيفي إليها مكعبات الثلج.

قومي بعد ذلك بصب العصير في الأكواب وقدميه مثلجا.

اقوى فوائد عصير الليمون بالنعناع

وبعد أن أوضحنا طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع، لا بد أن ننوه إلى فوائده، ومنها مايلي: