“الحق الفرصة” .. عروض لولو هايبر ماركت على جميع الأجهزة المنزلية بخصومات كبيرة تبلغ حتى 50%

كثير من المواطنين الان يتساءلون عن عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة الحديثة، اذ ان لولو هايبر ماركت يوفر الكثير من العروض والخصومات بالسعودية بالتحديد بالمنطقة الشرقية لكافه المواطنين فمن الممكن ان تقوم بشراء كل ما تحتاجه من الأجهزة الكهربائية وأيضا الاجهزة الخاصة بالتلفاز الذكية بالإضافه الى الشواحن المتنقلة من خلاله فهايبر لولو ماركت يوفر العديد من العروض بأقوى الخصومات المذهلة، وفيما يلي سنوفر لكم ابرز العروض الخاصة به

عروض لولو هايبر ماركت

أسواق لولو هايبر ماركت قامت بالنشر من خلال الحساب المتعلق بها ان هناك العديد من العروض المتوفرة بها من الممكن لجميع مستفيدين ان يقوموا بشراء لكل ما يحتاجونه من خلالها بأقوى الخصومات التي تصل لحوالي 30%، وذلك على الأجهزة المطروحة ومن الجدير بالذكر ان تلك الخصومات سوف تكون متوفرة الى اليوم الذي سيوافق 23 يوليو 2024 أو إلى ان يتم نفاذ الكمية، ومن الجدير بالذكر ان من ضمن هذه العروض كل ما يلي:

عرض على شاشهة ايكون ذكيه عاليه الوضوح 58 بوصه بحوالي 1149 ريال سعودي بعد ان كانت بحوالي 2199 ريال سعودي

كذلك عرض على شاشه ايكون ذكيه عاليه الوضوح 55 بوصه بحوالي 1139 ريال سعودي بعد ان كانت بحوالي 2199 ريال سعودي

كذلك عرض على شاشه ايكون 32 بوصه بحوالي 299 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي

عرض على ميديا غساله ملابس تحميل امامي 10 كيلو جرام بحوالي 1999 ريال سعودي بدلا من 2879 ريال سعودي

خصومات هايبر ماركت لولو