“الحق الفرصة” .. عروض لولو هايبر ماركت على جميع الأجهزة المنزلية بخصومات كبيرة تبلغ حتى 50%

كثير من المواطنين الان يتساءلون عن عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة الحديثة، اذ ان لولو هايبر ماركت يوفر الكثير من العروض والخصومات بالسعودية بالتحديد بالمنطقة الشرقية لكافه المواطنين فمن الممكن ان تقوم بشراء كل ما تحتاجه من الأجهزة الكهربائية وأيضا الاجهزة الخاصة بالتلفاز الذكية بالإضافه الى الشواحن المتنقلة من خلاله فهايبر لولو ماركت يوفر العديد من العروض بأقوى الخصومات المذهلة، وفيما يلي سنوفر لكم ابرز العروض الخاصة به
عروض لولو هايبر ماركت
أسواق لولو هايبر ماركت قامت بالنشر من خلال الحساب المتعلق بها ان هناك العديد من العروض المتوفرة بها من الممكن لجميع مستفيدين ان يقوموا بشراء لكل ما يحتاجونه من خلالها بأقوى الخصومات التي تصل لحوالي 30%، وذلك على الأجهزة المطروحة ومن الجدير بالذكر ان تلك الخصومات سوف تكون متوفرة الى اليوم الذي سيوافق 23 يوليو 2024 أو إلى ان يتم نفاذ الكمية، ومن الجدير بالذكر ان من ضمن هذه العروض كل ما يلي:
- عرض على شاشهة ايكون ذكيه عاليه الوضوح 58 بوصه بحوالي 1149 ريال سعودي بعد ان كانت بحوالي 2199 ريال سعودي
- كذلك عرض على شاشه ايكون ذكيه عاليه الوضوح 55 بوصه بحوالي 1139 ريال سعودي بعد ان كانت بحوالي 2199 ريال سعودي
- كذلك عرض على شاشه ايكون 32 بوصه بحوالي 299 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي
- عرض على ميديا غساله ملابس تحميل امامي 10 كيلو جرام بحوالي 1999 ريال سعودي بدلا من 2879 ريال سعودي
خصومات هايبر ماركت لولو
- بلاك ديكلز مضرب يدوي كهربائي 300 وات بحوالي 89 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي
- كذلك عرض على اوكي شاحن متنقل بحوالي 79 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي 10,000 ملي امبير
- كذلك عرض على سامسونج تاب اي 9 واي فاي 8.7 بوصه 64 جيجا بحوالي 499 ريال سعودي بدلا من 649 ريال سعودي
- هونر تاب اكس 9 واي فاي 11 بوصه 128 جيجا بحوالي 699 ريال سعودي بدلا من حوالي 799 ريال سعودي