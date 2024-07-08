على الأبواب.. moed.gov.sy لينك رسمي نتائج الصف التاسع 2024 سوريا بالاسم ورقم الجلوس

مع إعلان نتائج الثانوية العامة السورية اليوم الأحد، السابع من يوليو 2024، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة نتائج الصف التاسع لهذا العام وقد أكدت وزارة التربية السورية أن عملية فحص وتدقيق نتائج امتحانات الصف التاسع لدورة 2024 الأولى لا تزال جارية في جميع المحافظات، من المتوقع أن تستكمل هذه العمليات خلال الأيام القليلة المقبلة ولتسهيل الأمر على طلاب شهادة التعليم الأساسي في سوريا، سنوضح خطوات استخراج نتائج الصف التاسع لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية سواء باستخدام الاسم الثلاثي أو رقم الاكتتاب.

نتائج التاسع سوريا 2024

عزيزي الطالب للاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا لدورة 2024 الأولى، يرجى اتباع الخطوات التالية بدقة:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للوزارة عبر المتصفح الخاص بك.

ستجد في أعلى الصفحة الرئيسية قائمة مخصصة للنتائج الامتحانية انقر عليها ومن القائمة المنسدلة، اختر نتائج عام 2024.

ضمن الخيارات المتاحة، حدد نتائج الصف التاسع لدورة 2024 الأولى.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك وبعد ذلك، قم بإدخال اسمك الثلاثي بالكامل.

أخيراً انقر على زر عرض النتيجة كي تحصل على نتيجتك.

موعد نتائج التاسع سوريا 2024

طلاب التعليم الأساسي في سوريا سواء في حلب، دمشق وبيروت او اللاذقية و دير الزور، ريف دمشق، حماة ، أدلب وطرطوس ينتظرون بشغف إعلان نتائج الصف التاسع لعام 2024 الدورة الأولى و تعتاد وزارة التربية السورية عادة إصدار نتائج الصف التاسع في وقت قريب جدًا من نتائج البكالوريا، ومن المتوقع أن تكون النتائج جاهزة للإعلان قبل منتصف شهر يوليو ،و الطلاب ينتظرون هذه اللحظة بشغف وترقب شديد حيث يتطلعون لمعرفة نتائج جهودهم وتفوقهم خلال هذه الامتحانات المهمة.