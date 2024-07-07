موعد تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي والخطوات والمستندات المطلوبة “أعرف التفاصيل حالًا” 2024

تساءل الأهالي عن موعد تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 في مصر، فقد تم فتح أبواب التقديم إلكترونيًا عبر منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتستقبل طلبات التسجيل من جميع أنحاء الجمهورية، كما وضحت الوزارة الاوراق الخاصة بالتقديم.

موعد تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي

بدأ موعد التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 في مصر، وذلك من خلال منصة التقديم الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفيما يلي خطوات التقديم:

الدخول إلى منصة التقديم الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب جديد وهو عن طريق إدخال البيانات الشخصية لولي الأمر (الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف) ومن ثم إنشاء كلمة مرور والتأكيد من كلمة المرور والضغط على زر “إنشاء حساب”. في حال كان تسجيل الدخول لحساب موجود لا بد من إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصين بولي الأمر والضغط على زر “تسجيل الدخول”. اختيار “طلب جديد” ثم “الصف الأول الابتدائي”. إدخال بيانات الطالب (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، العنوان). اختيار المدرسة التي ترغب في التقديم لها. تحميل المستندات المطلوبة ومن ثم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وإرسال الطلب. طباعة إيصال الاستلام.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب احضارها عند القيام بالتسجيل في الصف الاول الابتدائي لعام 2024 و2025 وتتمثل الاوراق فيما يلي: