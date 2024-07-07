نتيجة الدبلوم الفني بالاسم 2024 جميع المحافظات “زراعي وفندقي وصناعي وتجاري” .. أعرفها بالاسم

من المتوقع الانتهاء من تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2024 في المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم بدء عمليات التدقيق وتجميع الدرجات لإعداد كشوفات نتائج الدبلومات الفنية 2024 للدور الأول، قبل عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للموافقة عليها، فسنوضح في تقريرنا للطلاب كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني.

نتيجة الدبلوم الفني بالاسم 2024

سيتم الإعلان قريبًا نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024، حيث يَنتظر الطلاب بفارغ الصبر هذه النتائج المهمة فيسعى الطلاب لتحقيق نسبة نجاح تزيد عن 80% من أجل الالتحاق بالكليات والمعاهد الفنية التي تديرها وزارة التربية والتعليم، كما يمكن للطلاب حساب نسب النجاح عن طريق ضرب المجموع الإجمالي لدرجاتهم في 100، ومن ثن قسمة الناتج على المجموع الكلي لتكن درجات المجموع للدبلومات (1000 درجة لطلاب الخمس سنوات، و700 درجة لطلاب الدبلومات الفنية لثلاث سنوات، و570 درجة لطلاب التعليم المزدوج) حتى يتم عرض نسبة النجاح المئوية.

نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي أن عمليات التدقيق مازالت مستمرة في جميع المراكز، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال عمليات التدقيق والمراجعة حيث يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الفنية في مختلف التخصصات والأنظمة الدراسية 900 ألف طالب وطالبة، فقد انتهت الامتحانات النظرية والعملية للدبلومات الفنية يوم الخميس السابق27 يونيو، فمن المتوقع زيادة معدل نجاح الدبلومات الفنية لمدة خمس سنوات مقارنة بالنجاح في الدبلومات الفنية لمدة ثلاث سنوات، تأكيدًا على الارتقاء المستمر في النتائج عن العام الماضي.