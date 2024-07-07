هتدخل ايه ؟!! توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2024 ونسبة النجاح لهذا العام

مع اقتراب طلاب الثانوية العامة من امتحاناتهم ينتظر الكثيرون موعد بدء تنسيق الجامعات لعام 2024، فمن المقرر أن يبدأ هذا التنسيق بعد انتهاء الامتحانات بفترة قصيرة، ويشمل اختبارات القدرات الضرورية للالتحاق بالكليات المطلوبة، فسيتم تحديد الجدول الزمني ومعايير القبول من قبل وزارة التعليم العالي، كما يتوقع أن يكون اهتمام الطلاب وأولياء الأمور على توقعات التنسيق خلال هذه الفترة.

توقعات تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2024

بالنسبة لتوقعات تنسيق الكليات الأدبية، هناك مؤشرات توضح نسب القبول في بعض الكليات كما يلي:

كلية الآداب: 55%

كلية الآثار: 55%

كلية التربية: 55%

كلية السياحة والفنادق: 55%

كلية الحقوق: 55%

كلية العلوم السينمائية: 55%

إلى جانب ذلك فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية باستمرار اختبارات القدرات في عدد من الكليات مثل: التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، وغيرها، أما بالنسبة لتوقعات تنسيق الجامعات الخاصة، فقد نشرت بعض المؤسسات الخاصة الحدود الدنيا لنسب القبول في بعض التخصصات مثل:

كلية الطب: 87%

كلية طب الأسنان: 80%

كلية الصيدلة: 75%

كلية الطب البيطري: 72%

كلية الهندسة: 70%

تنسيق حاسبات: 65%

هل من المرجح خفض تنسيق القبول في الجامعات لطلاب الثانوية العامة في عام 2024؟

يمكن أن ينخفض التنسيق ولكن لا يمكن التنبؤ قبل ظهور نتائج الامتحانات ومعرفة مجاميع الطلاب، فيمكن أن يرتفع التنسيق مقارنة بالعام الماضي أو ينخفض وذلك بحسب اختيارات الطلاب للتخصصات وبالتالي قد ترتفع الحدود الدنيا للقبول في تلك الكليات.