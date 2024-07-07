من الأسبوع الجاي كله هيرتاح ..  موعد انتهاء الحظر على المحلات التجارية 2024 “الجدول الرسمي لتخفيف الأحمال”

يتساءل العديد من المواطنين عن انتهاء حظر مواعيد غلق المحلات التجارية، والذي كان قد تم تطبيقه خلال فصل الصيف من العام الجاري وبحسب القرار ستفتح محلات العمل بشكل طبيعي خلال من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، مع زيادة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات الرسمية.

موعد انتهاء الحظر على المحلات التجارية

بعدما تم الإعلان عن موعد فرض ساعات العمل في المحلات التجارية تساءل المواطنين عن انتهاء الحظر على المحلات التجارية وعودة الحياة العملية مره أخرى، لذلك قامت وزارة الترشيد والطاقة بالرد عليهم حيث ستكون بنهاية شهر سبتمبر القادم لعام 2024،ونوهت الوزارة أنه من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من التلف الذي ينتج عن درجات الحرارة، كما أن هناك بعض المحلات لا يطبق عليها قرار الحظر مثل الصيدليات وبقالات التموين حيث يسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن المحلات المخالفة لقرار حظر سوف تخدع للعقاب وهو غلق المحلات للعقوبات القانونية.

ما هي اسباب حظر المحلات التجارية

تم تطبيق قرار حظر مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الصيف لأسبابٍ عديدة من قبل الوزارة وتتمثل فيما يلي:

ترشيد استهلاك الطاقة حيث تساهم إغلاق المحلات التجارية في ساعات مبكرة من الليل في خفض استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة لدرجات الحرارة.

الحفاظ على البيئة حيث تقلل إغلاق المحلات من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مما يساهم في الحفاظ على البيئة.