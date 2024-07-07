” وزارة التربية الوطنية ” ماهو موعد الدخول المدرسي للتلاميذ والأساتذة في الجزائر 2025-2024 ؟

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد الدخول المدرسي للعام الدراسي القادم 2024/2025 لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية بجميع الولايات الجزائرية، كذلك وضحت الوزارة أن الدراسة ستكون بحضور الطلاب والطالبات إلى المدارس الحكومية أو الخاصة ولا يوجد دراسة عن بعد، وصرحت وزارة التربية الوطنية أنها قريباً ستوفر كتيب يشتمل على كافة الضوابط المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان عن خطة العام الدراسي والبرنامج التعليمي الذي سيتم اتباعه خلال العام الدراسي 20242025، حيث تسعى وزارة التربية الوطنية الجزائرية إلى تطوير العملية التعليمية لكي تكون واحدة من أفضل الطرق التعليمية على مستوى العالم، سنقدم لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

موعد الدخول المدرسي 2024

اعتمدت وزارة التربية الجزائرية جدول زمني للعام الدراسي الجديد 2024/205 على أن تكون بداية السنة الدراسية في شهر سبتمبر 2024 وتستمر الدراسة حتى شهر يونيو 2025 ينقسم العام الدراسي في الجزائر إلى فصلين، وجاءت مواعيد بداية الدراسة للطلاب والأساتذة على النحو التالي:

7 سبتمبر 2024 بداية العام الدراسي للمعلمين والإداريين في كافة المدارس الجزائرية.

الإدارة المركزية في الجزائر يبدأ الدوام من 1 سبتمبر 2024.

يبدأ العام الدراسي للطلاب يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2024.

العطلات الرسمية في الجزائر 2025

يحصل الطلاب والطالبات والمعلمين على عطل رسمية خلال العام الدراسي، واشتملت قائمة العطلات الرسمية في العام الدراسي الجديد 2025 في الجزائر وجاءت العطلات الرسمية على النحو التالي: